Δίκη Λιγνάδη: Δεκτή η έφεση του εισαγγελέα - Θα δικαστεί για 3 βιασμούς, «έκρηξη» από Τζεφ Μοντάνα

Δεκτή έκανε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών την έφεση του εισαγγελέα στην υπόθεση του Δημήτρη Λιγνάδη και έτσι ο ηθοποιός και σκηνοθέτης θα δικαστεί για τρεις βιασμούς ανηλίκων, σε δεύτερο βαθμό: τόσο για τους δύο που είχε καταδικαστεί, όσο και για έναν τρίτο που πρωτόδικα είχε αθωωθεί.

Σημειώνεται πως ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε φτάσει στο Εφετείο Αθηνών λίγα λεπτά πριν τις 8:00 το πρωί, μόνος του χωρίς δικηγόρο ενώ μόλις είδε την παρουσία των καμερών και των φωτογράφων είπε «Έλα, όπλισε» και στη συνέχεια μπήκε στον προθάλαμο των δικαστηρίων.

Η στιγμή που ο Δημήτρης Λιγνάδης μπαίνει στο Εφετείο Αθηνών και το «έλα, όπλισε» στους δημοσιογράφους.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/nSENneaZKP — Flash.gr (@flashgrofficial) June 17, 2026

Η δίκη διεκόπη για αύριο, Πέμπτη (18/6) με την εισαγγελέα της έδρας να προτείνει την αναβολή της δίκης προκειμένου να διοριστεί ειδικός ψυχολόγος - πραγματογνώμονας και να παρίσταται κατά την εξέταση τους. Το δικαστήριο θα λάβει αύριο σχετική απόφαση.

«Έκρηξη» από Τζεφ Μοντάνα: «Βέλη» κατά δικαιοσύνης και ΜΜΕ

Μετά το πέρας της διαδικασίας σε δηλώσεις στους δημοσιογράφους προχώρησε η ηθοποιός και ακτιβίστρια για τα δηκαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, Τζεφ Μοντάνα, η οποία εξαπέλυσε επίθεση εναντίον της δικαιοσύνης αλλά και κριτίκαρε την κάλυψη της υπόθεσης από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Ειδικότερα, η Τζεφ Μοντάνα είπε στις κάμερες: «Μεγάλη νίκη για τον Αλί σήμερα καθώς έγινε δεκτό το αίτημα για να επαναξεταστεί. Είναι μεγάλη υπόθεση να του δοθεί μια ευκαιρία να επαναξεταστεί ένα παιδί το οποίο δεν εξετάστηκε σωστά.

Η υπεράσπιση, ακούστε τώρα, πρότεινε να έρθει ψυχολόγος στο Εφετείο. Τώρα νοιάστηκε η υπεράσπιση για τα θύματα, για το κατά πόσο έχουν σώας τας φρένας ή μήπως έχουν κάποιες τυχόν παθογένειες. Αυτό προφανώς θα μας πάει σε μια άλλη αναβολή.

Εξετάζεται αυτή τη στιγμή εάν αυτή η αναβολή πρέπει να την πάρουμε και άμα ο ψυχολόγος που θα έρθει θα κάνουμε άλλο ένα μήνα. Δεν θέλω να πιστεύω ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν έχει δικαιοσύνη. Δεν θέλω να πιστεύω δηλαδή ότι η ελληνική δικαιοσύνη μας εξαπάτησε. Εμένα προσωπικά δεν με εξαπάτησε.

Είχα κάποτε έναν φιλόλογο που μου δίδασκε αρχαία ελληνικά, ο οποίος μου έμαθε «ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος». Έχει η ελληνική δικαιοσύνη, δικαιοσύνη;

Θέλω να πιστεύω και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ δεν καλύπτετε την αλήθεια. Το προηγούμενο διάστημα βγήκαν πάρα πολλά άρθρα που είπαν ότι έγινε δεκτή η έφεση. Κάναμε εξώδικα, οργανώσεις, ήταν κόσμος σήμερα εδώ ζητάμε από όλους να είστε δίπλα στα θύματα.

Τώρα είναι η ώρα παιδιά. Ξεκινήσατε όλοι με το «Me Too» δίπλα στα θύματα και τώρα που σας έχουμε ανάγκη, τι έγινε; Άκρα του τάφου σιωπή. Ντροπή σε αυτούς τους ανθρώπους και προστασία για τα θύματα».