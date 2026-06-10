Δίκη Μαραντόνα: Δακρυσμένη στην κατάθεση της η κόρη του - Νέες σοβαρές καταγγελίες

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με την μεγαλύτερη κόρη του να καταθέτει για πρώτη φορά στο δικαστήριο και να στρέφεται κατά των ανθρώπων που είχαν αναλάβει τη φροντίδα του πατέρα της.

Εμφανώς συγκινημένη και με δάκρυα στα μάτια, η Ντάλμα Μαραντόνα υποστήριξε ότι η οικογένεια είχε λάβει διαβεβαιώσεις πως η κατ’ οίκον νοσηλεία του Αργεντινού θρύλου θα γινόταν υπό πλήρη ιατρική κάλυψη, με εξοπλισμό, νοσηλευτές, φροντιστές και ασθενοφόρο σε μόνιμη ετοιμότητα.

«Όλοι είχαν δεσμευτεί ότι θα υπήρχε η κατάλληλη υποστήριξη. Στην πορεία διαπιστώσαμε ότι τίποτα από αυτά δεν ίσχυε», ανέφερε χαρακτηριστικά ενώπιον του δικαστηρίου.

«Κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη»

Η κόρη του Μαραντόνα στάθηκε ιδιαίτερα στην έλλειψη ασθενοφόρου, τονίζοντας πως αν η οικογένεια γνώριζε την πραγματική κατάσταση, δεν θα είχε εγκρίνει ποτέ τη νοσηλεία στο σπίτι. «Μας έλεγαν ότι θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο αν χρειαστεί, όμως τελικά δεν υπήρχε. Κανείς δεν αναλάμβανε την ευθύνη. Με την κατάσταση της υγείας του πατέρα μου, η παρουσία ασθενοφόρου ήταν απαραίτητη», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στον προσωπικό γιατρό του Μαραντόνα, Λεοπόλντο Λούκε, ο οποίος συγκαταλέγεται μεταξύ των κατηγορουμένων για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Όπως είπε, ο Λούκε, η ψυχίατρος Αγκουστίνα Κοσάτσοβ και ο ψυχολόγος Κάρλος Ντίαζ είχαν παρουσιαστεί στην οικογένεια ως η ομάδα που θα αναλάμβανε πλήρως τη διαχείριση της υγείας του.

«Ήταν ξεκάθαρο ότι εκείνοι είχαν την ευθύνη για όλες τις ιατρικές αποφάσεις. Αυτό προέκυπτε από όλες τις συναντήσεις που είχαμε εκείνη την περίοδο», κατέθεσε.

Η δίκη συνεχίζεται, με τις μαρτυρίες να ρίχνουν νέο φως στις συνθήκες που επικρατούσαν τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του Ντιέγκο Μαραντόνα.