Δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων μέσα στον Οργανισμό κατήγγειλε η Παρασκευή Τυχεροπούλου

Για ένα κύκλωμα μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ που λυμαινόταν τους ευρωπαϊκούς πόρους, μίλησε η Παρασκευή Τυχεροπούλου, καταθέτοντας στη δίκη δύο πρώην στελεχών του οργανισμού.

Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια αμέσων ενισχύσεων Αθανασία Ρέππα, κατηγορούμενοι για τρία πλημμελήματα. Το κατηγορητήριο σε βάρος τους αφορά τα αδικήματα της

υπεξαγωγής εγγράφου, υπόθαλψης εγκληματία και παράβασης καθήκοντος από κοινού. Κατά το κατηγορητήριο, τα δύο πρώην στελέχη του Οργανισμού, το Νοέμβριο 2020, απέκρυψαν το πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου, που αναφερόταν σε προβληματικά ΑΦΜ που αιτήθηκαν επιδότησης από το 2018 έως το 2020.

«Αυτοί που φωνάζαμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ήμασταν μειοψηφία. Αγνοήθηκαν οι ενδείξεις, θα μπορούσε να μη φτάσει ο οργανισμός ως εδώ… Λίγο αφότου παρέδωσα τα "κόκκινα" ΑΦΜ, μετακινήθηκα στο Τμήμα Εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι έλεγχοι που είχα κάνει, αναιρέθηκαν», ανέφερε μεταξύ άλλων στην κατάθεσή της η κα Τυχεροπούλου.

Η μάρτυρας χαρακτήρισε ως σκάνδαλο τον τρόπο που διατέθηκε το εθνικό απόθεμα στους αιτούντες, ενώ το δικαστήριο κάλεσε για να καταθέσουν στη δίκη τους πρώην προέδρους του οργανισμού Γρηγόρη Βάρρα και Θεοφάνη Παππά.

Όπως είπε η κ. Τυχεροπούλου, μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχαν «δύο τάσεις», αυτών που τα έβλεπαν όλα καλώς καμωμένα και των πολύ λιγότερων που έκρουαν τον κώδωνα του κινδύνου.

Πρόεδρος: Δίνονται 3 δισ. τον χρόνο από τον Οργανισμό, αυτό είναι αστρονομικό, τεράστιο ποσό, για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, πόσο μάλλον για τα ελληνικά δεδομένα. Τι ακουγόταν στον οργανισμό;

Μάρτυρας: Υπήρχαν δύο τάσεις στον Οργανισμό, η μία ήταν ότι ήταν όλα καλά και όλα γίνονταν όπως πρέπει και η άλλη τάση ήταν των ανθρώπων που διαμαρτύρονταν συνεχώς ότι δεν πάμε καλά πρέπει να μας αφήσουν να κάνουμε κάτι.

Πρόεδρος: Τα περισσότερα άτομα ανήκαν στην πρώτη τάση ή τη δεύτερη;



Μάρτυρας: Την πρώτη. Εμείς, που ήμασταν μειοψηφία φωνάζαμε όλα τα χρόνια ότι κάτι δεν πάει καλά. Στις γενικές συνελεύσεις εκφράζονταν οι αγωνίες και οι ανησυχίες.

Η Παρασκευή Τυχεροπούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι μέσα στον Οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων λειτουργούσε κύκλωμα επίορκων υπαλλήλων, που σε συνεργασία με παραγωγούς λυμαίνονταν τους ευρωπαϊκούς πόρους. Ακολούθως ρωτήθηκε αν δέχθηκε πιέσεις ή προτάσεις για ανταλλάγματα προκειμένου να αλλοιώσει το περιεχόμενο των ελέγχων της, με τη μάρτυρα να απαντά ότι αυτό έγινε με την υποβάθμιση της στο…. Πρωτόκολλο του Οργανισμού.

Πρόεδρος: Σας προσέγγισε κάποιος έμμεσα, κεκαλυμμένα ή μη για αλλαγή των πορισμάτων σας ή να σταματήσετε;

Μάρτυρας: Δεν επέλεξαν αυτόν τρόπο, επέλεξαν άλλες μεθόδους, να με μετακινήσουν, αυτό έκαναν για να με κάνουν να σταματήσω. Ήμουν το μαύρο πρόβατο, δεν υπήρχε λόγος να με προσεγγίσουν διαφορετικά, υποσχόμενοι προαγωγή.

Μάλιστα, η κ. Τυχεροπούλου επικαλέστηκε το παράδειγμα ενός άλλου υπαλλήλου του Οργανισμού, που όπως είπε «τιμωρήθηκε» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ πρώτος είχε αποκαλύψει μπαράζ παράνομων δηλώσεων στην Κρήτη.

«Ο κ. Κ. ήταν ο πρώτος που έκανε καταγγελίες για την Κρήτη στο Γενικό Διευθυντή, για το εθνικό απόθεμα και πως δηλώνεται στην Κρήτη, ο Γενικός Διευθυντής δεν ενημέρωσε κανέναν, ενημέρωσε όμως κάποιος από το κύκλωμα των παράνομων….. Ένας παραγωγός πήγε και απείλησε τον κ. Κ. Του είπε "αν θα πάω φυλακή, θα μείνεις χωρίς απογόνους". Του έχουν σκίσει τα λάστιχα του αυτοκινήτου του, τον απειλούσαν».

Όπως ανέφερε η κ. Τυχεροπούλου σε βάρος του συγκεκριμένου υπαλλήλου επιβλήθηκε χρηματική και πειθαρχική ποινή και πλέον είναι στα… αζήτητα.

«Του επιβλήθηκε πειθαρχική ποινή και δεν ασχολήθηκε κάποιος με αυτό που είπε. Εγώ είμαι στο πρωτόκολλο της ΑΑΔΕ. Είμαι εκτός ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κ. έχει εξαφανιστεί δεν ξέρω τι θα απογίνει με αυτόν τον άνθρωπο, μάλλον θα τον απολύσουν. Χαρακτηρίστηκε τρελός, ότι έχει το ακαταλόγιστο, έλεγαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι δεν ξέρει τι λέει…. Και για εμένα το έλεγαν….», είπε σχετικά η μάρτυρας.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 16 Μαρτίου.