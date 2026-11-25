Νέα ένσταση για να μην καταθέσει η υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου ως μάρτυρας κατέθεσε η υπεράσπιση στη δίκη του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Σκρέκα και πέντε ακόμη κατηγορουμένων για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Οι συνήγοροι των κατηγορουμένων υπέβαλαν ένσταση απόλυτης ακυρότητας, καθώς, όπως υποστήριξαν, η κα Τυχεροπουλου είχε συμμετάσχει στην προδικασία με την ιδιότητα της ειδικής επιστήμονα και είχε ασκήσει καθήκοντα προανακριτικού υπαλλήλου.

Η εντεταλμένη Ευρωπαία εισαγγελέας ζήτησε την απόρριψη της ένστασης, κάνοντας λόγο για «σκόπιμες ανακρίβειες» από την πλευρά της υπεράσπισης προσθέτοντας μεταξύ άλλων ενώ το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να αποφανθεί επί της ένστασης στην επόμενη συνεδρίαση.