Δίκη Τέμπη: Απόρριψη της δήλωσης του Δημοσίου για υποστήριξη της κατηγορίας προτείνει η εισαγγελέας

Με την εισαγγελική πρόταση για τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, στο πλαίσιο της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.



Η εισαγγελέας εισηγήθηκε να γίνουν δεκτές οι παρεμβάσεις των Δικηγορικών Συλλόγων αποκλειστικά για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, απορρίπτοντας παράλληλα τη δήλωση του σωματείου μηχανοδηγών «Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης», καθώς και την αντίστοιχη του ελληνικού Δημοσίου.



Παράλληλα, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης που αφορούν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.



Η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τους συνηγόρους υποστήριξης της κατηγορίας να παίρνουν στη συνέχεια τον λόγο για τις δικές τους τοποθετήσεις.

