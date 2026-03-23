Δίκη Τέμπη: Διακοπή μέχρι την 1η Απριλίου - Ο έντονος διάλογος Καρυστιανού με την πρόεδρο

Αποστολή στη Λάρισα: Δημήτρης Δαμιανός, Γιάννης Κέμμος, Ευγενία Γιαννακέλου

Για την 1η Απριλίου διεκόπη η πολύκροτη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη, μετά από μια διαδικασία γεμάτη ένταση και αλλεπάλληλες διακοπές.

Λίγα λεπτά μετά τις 13:00 και μετά από ακόμη μία διακοπή, η πρόεδρος του δικαστηρίου ανέβηκε στην έδρα και ανακοίνωσε ότι το δικαστήριο αποφάσισε «την πρόοδο της δίκης μόνο για τη νομιμοποίηση των κατηγορουμένων και της πολιτικής αγωγής στην επόμενη συνεδρίαση την 1η Απριλίου 2026».

Οι συγγενείς των θυμάτων ωστόσο, συνέχισαν να διαμαρτύρονται και να ζητούν η δίκη να συνεχιστεί σε άλλη αίθουσα στην επόμενη δικάσιμο.

Ακολούθως ωστόσο, ο Θέμης Σοφός (συνήγορος Νικολάου) δήλωσε ότι: «Θέλουμε να γίνει η δίκη».

Πρόεδρος: Έχετε νομιμοποιηθεί;

Σοφός: Μάλιστα.

Κωνσταντοπούλου: Πλαγίως νομιμοποιήθηκαν! Έδωσε χαρτιά στη γραμματέα εν κρύπτω!

Αυτή την ώρα η πρόεδρος συνεχίζει τις νομιμοποιήσεις των κατηγορουμένων, με την ένταση στην αίθουσα να είναι στο «κόκκινο».

Η Μαρία Καρυστιανού ξέσπασε εκ νέου, φωνάζοντας:

«Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη μας, δεν θέλουμε να δικάσετε εσείς».

Πρόεδρος: Ο επόμενος κατηγορούμενος έχει συνήγορο;

Κωνσταντοπούλου: Αυτό που κάνετε είναι ντροπή.

Εν μέσω απίστευτης έντασης, μία από τις τραυματίες του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, λιποθύμησε και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι δικαστές διέκοψαν (για ακόμη μία φορά) τη διαδικασία, εν μέσω γιουχαϊσμάτων κι ενώ η νομιμοποίηση προχώρησε μέχρι τον πέμπτο κατηγορούμενο.

Συνήγοροι καταγγέλλουν ότι, εν μέσω έντασης, έχει κρατηθεί συγγενής θύματος.

Έντονος διάλογος Καρυστιανού με την πρόεδρο

Νωρίτερα και από την ώρα της έναρξης της διαδικασίας στην πολυαναμενόμενη δίκη της Λάρισας για την τραγωδία στα Τέμπη, επικράτησε μεγάλη ένταση μέσα στη δικαστική αίθουσα, που αποδείχθηκε ακατάλληλη για να φιλοξενήσει το μεγαλύτερο δικαστικό γεγονός των τελευταίων ετών στη χώρα μας.

Μετά από αλλεπάλληλες διακοπές και αιτήματα των συνηγόρων για διακοπή ή ακόμη και για μεταφορά της δίκης σε κατάλληλο χώρο, η Μαρία Καρυστιανού κάποια στιγμή ξέσπασε.

Την ώρα που η πρόεδρος ανέφερε ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία με τις νομιμοποιήσεις, οι δύο γυναίκες είχαν τον ακόλουθο διάλογο:

Καρυστιανού: Έχετε ξαναδικάσει υπό αυτές τις συνθήκες;

Πρόεδρος: Δεν έχει ξαναϋπάρξει τέτοια δίκη.

Καρυστιανού: Είμαστε όρθιοι από την ώρα που μπήκαμε. Δεν καταλαβαίνετε.

Πρόεδρος: Καταλαβαίνω.

Καρυστιανού: Περίμενα να σας ακούσω να πείτε για την αίθουσα στην αρχή όχι για τους δημοσιογράφους. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά για όσα συμβαίνουν εδώ μέσα.



Πρόεδρος: Τίθενται θέματα και πρέπει να απαντήσουμε.

