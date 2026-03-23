Δίκη Τέμπη: Βαριές καταγγελίες Κωνσταντοπούλου -«Είστε μια αυταρχική νάρκισσος», η απάντηση Κυρανάκη

Διπλή επίθεση, τόσο στην κυβέρνηση, όσο και στους δικαστές, εξαπέλυσε από βήματος Ολομέλειας η Ζωή Κωνσταντοπούλου, προκαλώντας την οξεία αντίδραση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.



Άρτι αφιχθείσα από τη Λάρισα, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας και συνήγορος συγγενών θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, κατήγγειλε πως η δικαστική αίθουσα της ιστορικής δίκης είναι «τρώγλη» και «αποθήκη», λέγοντας πως ο Γιώργος Φλωρίδης «πρέπει να παραιτηθεί».



«Δώσατε 1,6 εκατ. ευρώ για μια “καταπληκτική” δικαστική αίθουσα για να γίνει η δίκη. Πήγαν στις τσέπες αυτά τα χρήματα, σε τίνων τις τσέπες; Βγάλατε μίζες ακόμη και για το δικαστήριο των Τεμπών;», διερωτήθηκε και υποστήριξε πως υπάρχουν αρκετές μεγαλύτερες αίθουσες σε όλη τη χώρα.



«Δεν ήταν μόνο μικρότερη από άλλες η αίθουσα, αλλά και δεν πληρούσε τους όρους ασφαλείας και πυρασφάλειας. Ήρθαν νέα παιδιά που γλίτωσαν το βράδυ των Τεμπών και κάποια λιποθύμησαν σήμερα και κάποια σήμερα έλεγαν ότι “στο τρένο είχε τζάμια, τα έσπασα και βγήκα, ενώ εδώ δεν έχει τζάμια και δεν έχει διέξοδο”», υποστήριξε.

Επίθεση στους δικαστές

Την ίδια στιγμή, η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε με δριμύτητα και στην έδρα του δικαστηρίου, μιλώντας για «έμφοβο», «αξιοθρήνητο», «πανικόβλητο» και «με πολύ ισχυρές εντολές» δικαστήριο, και κάνοντας ταυτοχρόνως λόγο για «απόλυτο εξευτελισμό του θεσμού της Δικαιοσύνης με κορυφαία ευθύνη των Φλωρίδη και Μητσοτάκη».



Όπως υποστήριξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, βάλλοντας κατά των δικαστών: «Έγνοια του δικαστηρίου ήταν να μας πει “μην βιντεοσκοπείτε”. Είναι ξεκάθαρο ότι εκτελεί τα φιρμάνια του Φλωρίδη. Μετά ζήτησαν να περάσουν έξω τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακόμη και επί Χούντας υπάρχουν τηλεοπτικά ντοκουμέντα για τις δίκες. Όλες οι μεγάλες δίκες της Μεταπολίτευσης μεταδόθηκαν. Πού μας πάτε; Σε ποια εποχή; Ήταν ξεκάθαρο ότι το δικαστήριο όταν διέκοπτε στα διαλείμματα επικοινωνούσε με το υπουργείο. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να παραιτηθεί, ο κύριος Φλωρίδης να ψάχνει για δικηγόρο».

Κυρανάκης: Είστε μια αυταρχική νάρκισσος, θέλετε η πάρτη σας να είναι το κέντρο της προσοχής

Στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος την χαρακτήρισε ως «αυταρχική νάρκισσο», η οποία έχει ως στόχο, σύμφωνα με τον ίδιο, ακόμη και την ημέρα έναρξης της ιστορικής δίκης, να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Οι έντονοι διάλογοι ανάμεσα στους δυο είναι ενδεικτικοί:

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιδιώκει να είναι το κέντρο της προσοχής, θέλει να είναι η ίδια, η πάρτη της, το κέντρο της υπόθεσης, να είναι το κέντρο του κόσμου, όλα να περιστρέφονται γύρω από εκείνη. Παίζετε έναν ρόλο, δεν έχετε καμία ειλικρίνεια και γνησιότητα μέσα σας.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Εσείς θα με κρίνετε, ο υπάλληλος της Ομάδας Αλήθειας !



Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ένα ρόλο παίζετε!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για το 1,6 εκατ. ευρώ πείτε μας.



Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Όλοι οι υπόλοιποι άνθρωποι εδώ μέσα στην Ολομέλεια, από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση, όσοι είμαστε γονείς, αντιλαμβανόμαστε πως το κέντρο της υπόθεσης είναι οι συγγενείς, οι γονείς που έχασαν τα παιδιά τους και κανένας άλλος, κανένα κόμμα, καμία Ζωή Κωνσταντοπούλου.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Γι’ αυτό τους κοροϊδεύετε!



Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Η δίκη θα αρχίσει, οι δικαστές θα κάνουν τη δουλειά τους και κανείς δεν θα τους τρομοκρατεί όπως επιδιώκετε εσείς, χωρίς να αφήσουν κανέναν να καθυστερήσει άλλο τη δίκη. Είστε μια αυταρχική νάρκισσος, ακόμη και την ημέρα που ξεκινάει η δίκη, θέλει η προσοχή να είναι πάνω της. Θέλει οι κάμερες και τα μικρόφωνα να είναι μπροστά της. Αυτή είστε!



Βασίλης Βιλιάρδος: Όχι χαρακτηρισμοί, θα διαγραφούν από τα πρακτικά.



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Για το 1,6 εκατ. ευρώ δεν είπατε!