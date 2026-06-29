Δίκη τρίχρονου Άγγελου: Σήμερα η απολογία του 44χρονου - Στην τελική ευθεία η υπόθεση που συγκλόνισε

Στην τελική ευθεία μπαίνει σήμερα, Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026, η δίκη για τον θάνατο του τρίχρονου Άγγελου, του παιδιού που συγκλόνισε την Ελλάδα με όσα φέρεται να υπέστη πριν αφήσει την τελευταία του πνοή.

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου αναμένεται να απολογηθεί ο 44χρονος Χριστόδουλος, πρώην σύντροφος της μητέρας του παιδιού, ο οποίος δεν εμφανίστηκε την Παρασκευή (26/06) στο δικαστήριο, λόγω ασθένειας, όπως αναφέρθηκε. Η απολογία του θεωρείται κρίσιμη, καθώς η δίκη πλησιάζει πλέον στο τέλος της.

Μετά την απολογία του 44χρονου αναμένεται να ακολουθήσει η εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια οι αγορεύσεις των συνηγόρων, με το ενδεχόμενο η απόφαση να ανακοινωθεί ακόμη και αύριο, Τρίτη (30/06), να παραμένει ανοιχτό.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο του μικρού Άγγελου, ο οποίος φέρεται να ζούσε για μήνες σε ένα περιβάλλον ακραίας κακοποίησης, στο σπίτι στα Καμίνια Ηρακλείου όπου είχε εγκατασταθεί με τη μητέρα του περίπου τρεις μήνες πριν από τον θάνατό του. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, στο σώμα του παιδιού καταγράφονται 32 τραύματα, χτυπήματα και καψίματα διαφορετικών χρονολογιών, σύμφωνα με το cretalive.

Η απολογία που δεν έγινε

Ο 44χρονος επρόκειτο να απολογηθεί την περασμένη Παρασκευή 26 Ιουνίου, μαζί με την 27χρονη μητέρα του παιδιού. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στο δικαστήριο, δεν παρέστη λόγω προβλήματος υγείας.

Έτσι, η διαδικασία των απολογιών προχώρησε μόνο για την 27χρονη Ελευθερία, γνωστή και ως Ρέα, καθώς και για τον βιολογικό πατέρα του Άγγελου, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο εδώλιο, καθώς του αποδίδεται περιστατικό κακοποίησης πριν το παιδί μεταβεί στην Κρήτη με τη μητέρα του.

Η σημερινή συνεδρίαση στρέφει εκ νέου όλα τα βλέμματα στον 44χρονο, ο οποίος καλείται να δώσει απαντήσεις για όσα του αποδίδονται σε σχέση με τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του παιδιού.

«Δεν χτύπησα ποτέ το παιδί μου» είπε η μητέρα

Στην απολογία της, η 27χρονη μητέρα υποστήριξε ότι δεν χτύπησε ποτέ τον Άγγελο και ότι ήταν «καλή μητέρα» που λάτρευε το παιδί της. Απέδωσε την κακοποίηση αποκλειστικά στον τότε σύντροφό της, λέγοντας όμως ότι είδε μόνο δύο περιστατικά στα οποία, όπως ισχυρίστηκε, ο 44χρονος χτύπησε τον μικρό.

Το πρώτο περιστατικό, σύμφωνα με όσα είπε, αφορούσε χτύπημα με ξύλο από κούνια στα γόνατα και στους αγκώνες του παιδιού. Η ίδια υποστήριξε ότι αντέδρασε και ζήτησε να πάνε το παιδί στο νοσοκομείο, όμως ο 44χρονος φέρεται να αρνήθηκε, λέγοντας: «Δεν πάμε πουθενά, μη βρούμε μπελά».



Για δεύτερο περιστατικό, ανέφερε ότι βρήκε το παιδί τραυματισμένο στο πόδι, με πληγή, και πως και τότε ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, χωρίς όμως να γίνει κάτι τέτοιο.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου επέμεινε στις αντιφάσεις της απολογίας της, ρωτώντας πώς ήταν δυνατόν το παιδί να είχε τόσα τραύματα και εκείνη να μην είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε. Η 27χρονη απάντησε ότι δεν ήξερε πού να πάει, δεν είχε χρήματα και δεν γνώριζε κανέναν στην Κρήτη.

Οι απειλές που ισχυρίστηκε ότι δεχόταν

Η μητέρα του Άγγελου υποστήριξε ακόμη ότι ο 44χρονος την απομόνωνε από την οικογένειά της και την απειλούσε. Όπως είπε, δεν την άφηνε να μιλά με τη μητέρα της και της έλεγε: «Αν μιλήσεις με τη μητέρα σου, θα μείνεις στα σκουπίδια».

Σύμφωνα με την ίδια, ο τότε σύντροφός της φέρεται να της είχε πει και τη φράση: «Μη φοβάσαι… Αν πάθει κάτι το παιδί σου, θα κάνουμε άλλο».

Απαντώντας στις ερωτήσεις της έδρας, η 27χρονη επέμεινε ότι δεν άσκησε ποτέ βία στο παιδί. Όταν ρωτήθηκε εάν θα μπορούσε να είχε κάνει κάτι διαφορετικό, είπε ότι θα μπορούσε να είχε πάρει τον Άγγελο και να φύγει.

«Ναι, θα μπορούσα να το είχα σώσει. Να τον είχα πάρει και να είχα φύγει. Και μετανιώνω τόσο που δεν το έκανα. Ζητάω χίλια συγγνώμη που δεν φύγαμε», ανέφερε, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της απολογίας της.

Η μοιραία ημέρα

Για τη μοιραία ημέρα, η 27χρονη υποστήριξε ότι ο 44χρονος την έστειλε να αγοράσει καφέ. Όταν επέστρεψε, όπως είπε, τον άκουσε να φωνάζει το όνομα του παιδιού.



Περιέγραψε ότι βρήκε τον Άγγελο στον καναπέ, με γυρισμένα τα μάτια, ενώ το παιδί φέρεται να πρόλαβε να ψελλίσει «μαμά». Σύμφωνα με την ίδια, ο 44χρονος της είπε ότι ο μικρός ζαλίστηκε, έχασε την ισορροπία του και χτύπησε στο τραπεζάκι.

Η περιγραφή της προκάλεσε έντονη φόρτιση στην αίθουσα, με την έδρα να επανέρχεται στα ιατροδικαστικά ευρήματα και στα πολλαπλά τραύματα που είχαν εντοπιστεί στο σώμα του παιδιού.

Τι είπε ο βιολογικός πατέρας

Την Παρασκευή (26/06) απολογήθηκε και ο βιολογικός πατέρας του Άγγελου, ο οποίος βρίσκεται στο εδώλιο για προγενέστερο περιστατικό κακοποίησης.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν ήταν παρών στα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο του παιδιού και ότι δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι συνέβη. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι δεν πήγε στην Κρήτη όταν ενημερώθηκε για την κατάσταση του γιου του, επικαλούμενος οικονομική αδυναμία.



Η πρόεδρος του δικαστηρίου τού επισήμανε ότι αυτό δεν συνιστούσε απλώς αμέλεια, αλλά «αδιανόητη αδιαφορία», με τον ίδιο να δηλώνει ότι το μόνο που ζητά είναι να δικαιωθεί ο Άγγελος και να μαθευτεί η αλήθεια.

