Δίκη Βαλυράκη: Σε δύο τραύματα οφείλεται ο θάνατος, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Καλόγρηα

Σε δύο θανατηφόρα τραύματα οφείλεται ο θάνατος του Σήφη Βαλυράκη, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Νίκο Καλόγρηα, που κατέθεσε στη δίκη για το θάνατο του πρώην Υπουργού.

Ο κ. Καλόγρηας μαζί με την συνάδελφο του Χριστίνα Τσάκωνα, διενήργησαν τις ιατροδικαστικές εξετάσεις στη σορό του πρώην υπουργού ,που βρέθηκε τον Ιανουάριο του 2021 στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι η σορός έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από «θλον και τέμνον όργανο», καθώς και άλλα τραύματα από «θλον και αμβλύ όργανο».

Όπως τόνισε , όσον αφορά την πρώτη κατηγορία , το όργανο που προκάλεσε τις κακώσεις, θα μπορούσε να είναι η προπέλα σκάφους, χωρίς ωστόσο να μπορεί να το πιστοποιήσει με σιγουριά. Αναφέρθηκε ωστόσο ευρήματα που παραπέμπουν «σε μεγάλη κινητική δύναμη».

Κατά το μάρτυρα το όργανο δεν θα μπορούσε να είναι το κοντάρι που φαίνονται να κρατούν σε άλλες φωτογραφίες οι δύο κατηγορούμενοι ψαράδες.