Δικηγόρος Ρέβη - Κουρδή: «Ας δώσουμε την ευκαιρία στον ΣΚΑΪ να αλλάξει τη στάση του»

Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής εμφανίστηκαν σήμερα, 22/5, στο Ειρηνοδικείο Αθηνών συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους σε συνέχεια της δικαστικής διαμάχης που έχουν με τον ΣΚΑΪ επειδή κατηγορούν τον σταθμό ότι τους καθαίρεσε από κεντρικούς παρουσιαστές της εκπομπής «Όπου υπάρχει Ελλάδα» αλλάζοντας ουσιαστικά τη σύμβαση που είχε μαζί τους.

Η πλευρά του καναλιού υποστηρίζει πως ο Γιάννης Τσιμιτσέλης θα συντόνιζε από το στούντιο, ενώ εκείνοι θα βρίσκονταν και πάλι σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, όπως ακριβώς συνέβαινε και την πρώτη σεζόν της εκπομπής.

«Σήμερα υπερασπιζόμαστε τη δημοσιογραφία, την ανεξάρτητη λειτουργία της και τον τρόπο διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων», είπε ο δικηγόρος των δύο δημοσιογράφων Θεόδωρος Μαντάς. «Είναι μια δίκη που αφορά όλους τους δημοσιογράφους, γιατί δημοσιογράφος χωρίς εργασιακή ασφάλεια σημαίνει έλλειψη ελευθερίας στον λόγο.

Να δούμε τι θα πει μέσα ο ΣΚΑΪ, ελπίζω να έρθει μεταμελημένος και να πει πως ότι έγινε, έγινε και τώρα θα τα αλλάξει όλα αυτά… Ας δώσουμε την ευκαιρία στον ΣΚΑΪ να αλλάξει τη στάση του και μετά να τα πούμε» τόνισε ο δεύτερος δικηγόρος τους, Αναστάσιος Πετρόπουλος.