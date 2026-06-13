Δικηγόρος Στάθη Σχίζα στον FLASH: Ανοίγει ο δρόμος η ανώνυμη δυσφήμηση στο διαδίκτυο να έχει συνέπειες

Ήταν 2023 όταν ο Στάθης Σχίζας συμμετείχε στο «Survivor All Star» και βγαίνοντας από το παιχνίδι διαπίστωσε πως ο λογαριασμός του Instagram με το όνομα «Soula Glamorous» είχε κάνει μια σειρά από συκοφαντικές -ως προς το άτομό του- αναρτήσεις. Είναι τότε που παίκτης του ριάλιτι αποφάσισε να κινηθεί νομικά εναντίον του συγκεκριμένου προφίλ με σκοπό να ανακαλύψει ποιος κρύβεται πίσω από αυτή τη σελίδα. Κατέθεσε λοιπόν μήνυση κατ’ αγνώστων και ασκήθηκε δίωξη για συκοφαντική δυσφήμιση μέσω διαδικτύου.

Ο Σχίζας δεν είναι φυσικά ο μόνος που έχει δεχτεί συκοφαντική δυσφήμηση στα social media. Στο παρελθόν παρόμοιες επιθέσεις έχουν δεχτεί μεταξύ άλλων ο Άδωνις Γεωργιάδης, η Ιωάννα Τούνη, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, ο δημοσιογράφος Θάνος Δημάδης…

Τα τελευταία τρία χρόνια ο παίκτης του ριάλιτι του ΣΚΑΪ μαζί με τη δικηγόρο του, Γιούλη Ρετζέπη, ξεκίνησαν μια μεγάλη έρευνα για να ανακαλύψουν ποιος κρύβεται πίσω από το προφίλ Soula Glamorous. Οι αρχές κατάφεραν να ταυτοποιήσουν το άτομο που διαχειριζόταν τον λογαριασμό -την εποχή που έγιναν οι επίμαχες αναρτήσεις που προσέβαλαν τον Στάθη Σχίζα- και να του ασκήσουν ποινική δίωξη για συκοφαντική δυσφήμηση μέσω διαδικτύου. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική για τη χώρα μας γιατί βλέπουμε πως πλέον η ανωνυμία στα social media δεν υπάρχει! Με τις σωστές διαδικασίες μπορεί κανείς να καταφέρει να περάσει από την ανωνυμία ενός χρήστη του διαδικτύου, στην ταυτοποίησή του και να δικαιωθεί!

«Δεν κυνηγάμε εκδίκηση, κυνηγάμε δικαιοσύνη»

Η δικηγόρος του Στάθη Σχίζα, Γιούλη Ρετζέπη, μίλησε στον FLASH για την επιτυχία που είχε στην υπόθεση του πελάτη της με τον λογαριασμό του Instagram Soula Glamorous που ανοίγει τον δρόμο ώστε οι ψευδείς και ανώνυμες αναρτήσεις στα social media να έχουν επιτέλους νομικές συνέπειες.

Το διαδίκτυο είναι από το ξεκίνημά του, κάπως σαν ξέφραγο αμπέλι και ο καθένας γράφει και λέει ό,τι θέλει, τις περισσότερες φορές δίχως κυρώσεις. Μπορούν να μπουν κανόνες έστω και τώρα ή είναι χαμένο παιχνίδι;

«Το διαδίκτυο δεν είναι ανεξέλεγκτο νομικά. Η ελληνική νομοθεσία (Αστικός & Ποινικός Κώδικας) και ο ευρωπαϊκός κανονισμός DSA προβλέπουν κυρώσεις για δυσφήμηση και παράνομο περιεχόμενο. Η πρόκληση είναι η εφαρμογή, όχι η έλλειψη κανόνων».

Πόσο σημαντική είναι αυτή η πρώτη νίκη του Στάθη Σχίζα εναντίον του προφίλ Soula Glamorous που το 2023 τον δυσφημούσε μέσω post στο Instagram;

«Είναι σημαντική γιατί αποδεικνύει ότι η ανωνυμία δεν αποτελεί ασπίδα απέναντι στη δικαιοσύνη. Στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι ψευδείς αναρτήσεις στα social media έχουν νομικές συνέπειες».

φωτογραφία NDP

Έχουν υπάρξει ανάλογες υποθέσεις ή η συγκεκριμένη είναι η πρώτη που προχωρά τόσο πολύ;

«Ναι, έχουν εκδικαστεί υποθέσεις δυσφήμησης μέσω social media στην Ελλάδα, αλλά η συγκεκριμένη ξεχωρίζει ως προς την αποκάλυψη ταυτότητας ανώνυμου προφίλ».

Μπορεί να ανοίξει ο δρόμος ώστε να καταργηθεί η ανωνυμία στο διαδίκτυο;

«Η απόλυτη κατάργηση δεν είναι εφικτή, ούτε επιθυμητή, καθώς η ανωνυμία προστατεύει και νόμιμες χρήσεις. Ωστόσο, η υπόθεση δείχνει ότι τα δικαστήρια μπορούν να άρουν την ανωνυμία όταν διαπιστώνεται παράνομη συμπεριφορά».

Σε πρώτο βαθμό ο Στάθης Σχίζας έχει δικαιωθεί. Με ποιο αποτέλεσμα θα είστε ευχαριστημένοι;

«Δεν κυνηγάμε εκδίκηση. Κυνηγάμε δικαιοσύνη για τον κ. Σχίζα και για κάθε επόμενο που θα βρεθεί στη θέση του».

Πότε να περιμένουμε να εκδικαστεί η υπόθεση;

«Μέσα στο 2027, αυτό εξαρτάται από τα αρμόδια δικαστήρια».