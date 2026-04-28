Δικηγορικοί Σύλλογοι: «Αναγκαία η πλήρης διερεύνηση των υποκλοπών» - Αιχμές για τον Άρειο Πάγο

Σαφές μήνυμα υπέρ της πλήρους και ενδελεχούς διερεύνησης όλων των υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος, με αιχμή το ζήτημα των τηλεφωνικών υποκλοπών, εκπέμπει η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις.

Σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2026, η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας υπογραμμίζει ότι η πλήρης διερεύνηση των υποθέσεων - και ιδίως όσων άπτονται του δημοσίου συμφέροντος - αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Κράτους Δικαίου.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, η οποία, όπως επισημαίνεται, αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, καθώς συνδέεται άμεσα με ζητήματα εθνικής ασφάλειας, δημοκρατικής λειτουργίας και προστασίας θεμελιωδών δικαιωμάτων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ανακοίνωση επικαλείται τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τονίζοντας ότι επιβάλλεται πλήρης και ενδελεχής έρευνα, ιδίως σε υποθέσεις με έντονο δημόσιο ενδιαφέρον.

Προβληματισμός για την απόφαση του Αρείου Πάγου

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει, ωστόσο, σαφή επιφύλαξη για την από 27 Απριλίου 2026 πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία η υπόθεση των υποκλοπών δεν ανασύρεται από το αρχείο και δεν διατάσσεται περαιτέρω έρευνα.

Όπως σημειώνεται, η εξέλιξη αυτή έρχεται παρά τις παραδοχές πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, γεγονός που - κατά την ανακοίνωση - «δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά» και ενισχύει το κλίμα καχυποψίας των πολιτών απέναντι στη Δικαιοσύνη.

Η Επιτροπή επισημαίνει ότι τέτοιες αποφάσεις ενδέχεται να πλήξουν την εμπιστοσύνη των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και να έρχονται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές του Κράτους Δικαίου.

«Αδιαπραγμάτευτη η προάσπιση των θεσμών»

Κλείνοντας, οι Δικηγορικοί Σύλλογοι τονίζουν ότι η προάσπιση του Κράτους Δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα, υπενθυμίζοντας τον θεσμικό τους ρόλο ως εγγυητών της δημοκρατικής λειτουργίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η συζήτηση για τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς επανέρχεται στο προσκήνιο, με την υπόθεση των υποκλοπών να παραμένει ένα από τα πλέον ευαίσθητα ζητήματα της δημόσιας ζωής.

Η ανακοίνωση

«Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών ενδιαφέρει όλη την ελληνική κοινωνία καθότι άπτεται θεμάτων που αφορούν στην εθνική ασφάλεια, στη δημοκρατική λειτουργία και στην προστασία θεμελιωδών ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης επιβάλλει την πλήρη διερεύνησή της, σύμφωνα, άλλωστε, και με την πάγια νομολογία του ΕΔΔΑ που απαιτεί να γίνεται πλήρης και ενδελεχής έρευνα των υποθέσεων, πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται για θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος.

Αναμέναμε, λοιπόν, μετά και τις παραδοχές της πρόσφατης απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν.

Η από 27.4.2026 Πράξη του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, με την οποία δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και ως εκ τούτου, δεν διατάσσεται καμία περαιτέρω έρευνα, παρά τα αναφερόμενα στην άνω απόφαση, δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά, οδηγεί σε καχυποψία και έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών ως προς την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δεν συνάδει με την αρχή του Κράτους Δικαίου.

Η προάσπιση του Κράτους Δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα, άμεσα συνδεόμενο με το θεσμικό ρόλο, που η ίδια η Πολιτεία επιφύλαξε στους Δικηγορικούς Συλλόγους, ως θεματοφυλάκων των δημοκρατικών θεσμών και του δημοσίου συμφέροντος».