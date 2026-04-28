Δικηγορικοί Σύλλογοι: Έκκληση ενίσχυσης των μέτρων ασφαλείας μετά την ένοπλη επίθεση στα δικαστήρια

Η Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος παρεμβαίνει με αφορμή την ένοπλη επίθεση και τον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων στον χώρο των δικαστηρίων του Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητώντας άμεση λήψη μέτρων ασφαλείας.

Στην ανακοίνωσή της, η Ολομέλεια επισημαίνει την ανάγκη να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην απονομή της Δικαιοσύνης δικαστικοί λειτουργοί, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι και διάδικοι να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια και χωρίς εμπόδια.

«Δεν επαρκούν τα υπάρχοντα μέτρα»

Όπως τονίζεται, τα ήδη υπάρχοντα μέτρα ασφαλείας «δεν παρέχουν την επιβαλλόμενη προστασία», ενώ σημειώνεται ότι η εικόνα αυτή δεν συνάδει με τον νομικό πολιτισμό και δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Η Συντονιστική Επιτροπή εκφράζει τη συμπαράστασή της στους τραυματισμένους δικαστικούς υπαλλήλους και ζητά την πλήρη και άμεση διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση, καθώς και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές αναλογούν.