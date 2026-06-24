Δικηγόροι για κόκκινα δάνεια: «Δεν χωρούν παρερμηνείες για τον εκτοκισμό δόσεων»

Παρέμβαση για την εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 6/2026 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου για τα κόκκινα δάνεια, πραγματοποιεί η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος.

Με αφορμή την υπό ψήφιση τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010, οι δικηγόροι επισημαίνουν ότι η νομοθετική παρέμβαση κινείται μεν στη λογική της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ωστόσο απαιτείται σαφής αποσαφήνιση για την αποφυγή παρερμηνειών στην εφαρμογή της.

Τι προβλέπει η ρύθμιση για τον εκτοκισμό

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η νέα διάταξη ορίζει ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της ορισθείσας μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Κάθε μηνιαία καταβολή θα περιλαμβάνει μέρος κεφαλαίου και τον αναλογούντα τόκο, ο οποίος αφορά αποκλειστικά το χρονικό διάστημα από την προηγούμενη έως την επόμενη δόση, ενώ προβλέπεται ειδική ρύθμιση και για την πρώτη μηνιαία καταβολή.

Σύμφωνα με τη Συντονιστική Επιτροπή, με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποσαφηνιστεί νομοθετικά το πλαίσιο εφαρμογής της απόφασης 6/2026, ώστε να μην αφήνεται περιθώριο διαφορετικών ερμηνειών από πιστωτικά ιδρύματα ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Αιχμές για συνταγματικότητα της ρύθμισης

Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις για επιμέρους διατάξεις της τροπολογίας, κάνοντας λόγο για προβληματικά σημεία που εγείρουν ζητήματα συνταγματικότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παράγραφο που, όπως επισημαίνεται, αποκλείει την αναζήτηση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί με διαφορετικούς υπολογισμούς τόκων πριν από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης.

Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι ο αποκλεισμός αυτός δεν είχε τεθεί από την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και περιορίζει τις συνέπειές της, στερώντας ενδεχόμενη προστασία από οφειλέτες που έχουν επιβαρυνθεί.

Αναδρομικές ρυθμίσεις και νέος προβληματισμός

Παράλληλα, προβληματισμός εκφράζεται και για άλλη διάταξη της τροπολογίας, η οποία, όπως αναφέρεται, αποσαφηνίζει αναδρομικά από 1.4.2019 τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων σε ρυθμίσεις των νόμων 4605/2019 και 4738/2020.

Η Συντονιστική Επιτροπή σημειώνει ότι η ρύθμιση αυτή φαίνεται να αποκλείει την εφαρμογή της λογικής της απόφασης 6/2026 σε συναφή πλαίσια ρυθμίσεων.

Κλείνοντας, η Συντονιστική Επιτροπή καλεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να προχωρήσει σε βελτιώσεις των επίμαχων διατάξεων, ώστε να ευθυγραμμίζονται πλήρως με το πνεύμα και τις παραδοχές της απόφασης του Αρείου Πάγου.