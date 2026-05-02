Ελλάδα Πυροβολισμοί φυλακή Δικηγόροι Δικαστήρια

Δικηγόρος 89χρονου: «Σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία του - Αδιανόητη η κράτησή του στη φυλακή»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κάνει λόγο για σοβαρό κίνδυνο της υγείας του και ζητάει την αποφυλάκισή του.

Ο 89χρονος δράστης. Φωτό: Ελληνική Αστυνομία
Ο 89χρονος δράστης. Φωτό: Ελληνική Αστυνομία
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο δικηγόρος του 89χρονου, Βασίλειος Νουλέζας, υποστηρίζει ότι η συνέχιση της κράτησης του εντολέα του στη φυλακή είναι «αδιανόητη», επικαλούμενος σοβαρά προβλήματα υγείας.

Όπως αναφέρει, η κατάσταση της υγείας του ηλικιωμένου έχει επιδεινωθεί, κάνοντας λόγο για «σοβαρό κίνδυνο» εάν συνεχιστεί η κράτησή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στον 89χρονο έχει τοποθετηθεί βηματοδότης, ενώ αντιμετωπίζει και άλλα ιατρικά ζητήματα, τα οποία – όπως υποστηρίζει – δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για προχωρημένη ηλικία και ανάγκη εξειδικευμένης ιατρικής φροντίδας.

Αίτημα για αποφυλάκιση με όρους

Η υπεράσπιση έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, ενώ όπως αναφέρει ο κ. Νουλέζας, μόλις ολοκληρωθεί θα κατατεθεί αίτημα αντικατάστασης της προσωρινής κράτησης με περιοριστικούς όρους.

Ο δικηγόρος υποστηρίζει ότι οι συνθήκες κράτησης είναι ακατάλληλες, κάνοντας λόγο για ελλιπή ιατρική φροντίδα και προβλήματα υγιεινής.

Τονίζει επίσης ότι ο ηλικιωμένος είχε ζητήσει μεταφορά σε νοσοκομείο λόγω προβλημάτων στο πεπτικό σύστημα.

«Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος 90 χρονών να κρατηθεί στη φυλακή», αναφέρει χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι κινείται ήδη η διαδικασία για την αποφυλάκισή του.

Παράλληλα, σημειώνει ότι ενεργεί κατόπιν εντολής συγγενών του κατηγορουμένου για την προώθηση των νομικών ενεργειών.

Διάβασε σχετικά

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader