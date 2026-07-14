Δικηγόρος ο 28χρονος που βρέθηκε νεκρός μαζί με την 24χρονη σύντροφό του μέσα στο γκαράζ

Ανείπωτη θλίψη έχει σκορπίσει στον Πειραιά αλλά και στον νομικό κόσμο η τραγική απώλεια ενός 28χρονου δικηγόρου και της 24χρονης συντρόφου του,οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί μέσα σε αυτοκίνητο, σταθμευμένο στο κλειστό γκαράζ του σπιτιού του νεαρού άνδρα.Δύο νέοι άνθρωποι, γεμάτοι όνειρα και σχέδια για το μέλλον, έφυγαν από τη ζωή με τρόπο που προκαλεί σοκ στην οικογένειά του και αφήνει πίσω του μόνο αναπάντητα «γιατί».

Οι πρώτες εκτιμήσεις για την τραγωδία

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ήταν σε λειτουργία, η μηχανή και ο κλιματισμός του αυτοκινήτου που βρίσκονταν οι δύο νέοι, ενώ το γκαράζ ήταν κλειστό. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από αναθυμιάσεις που προκλήθηκαν από τον κινητήρα καθώς πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος μέσω του συστήματος κλιματισμού, με αποτέλεσμα το ζευγάρι να χάσει τις αισθήσεις του.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου τους, αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Τραγική ειρωνεία της υπόθεσης είναι πως τους δύο νέους εντόπισε ο πατέρας του 28χρονου Ιάσωνα Μπαρελιέ μέσα στο όχημα, ο οποίος, αν και σοκαρισμένος, προσπάθησε να κάνει ΚΑΡΠΑ μέχρι να μεταβεί στο σημείο το ΕΚΑΒ. Εκεί, δυστυχώς οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς το θάνατό των δύο παιδιών.

Ένας ταλαντούχος δικηγόρος με όνειρα και προοπτικές

Ο Ιάσωνας είχε ήδη χαράξει μια πολλά υποσχόμενη πορεία στον χώρο της Νομικής. Απόφοιτος της Νομικής Σχολής, συνέχισε τις σπουδές του στην Αγγλία, αποκτώντας μεταπτυχιακό στο Εμπορικό Δίκαιο.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, εντάχθηκε σε μεγάλο δικηγορικό γραφείο της Αθήνας, που δραστηριοποιείται στην Ευρωπαϊκή αγορά στους τομείς του χρηματοοικοκονομικού και εμπορικού δικαίου.

Συντετριμμένοι οι συνάδελφοί του, κάνουν λόγο για έναν ανερχόμενο δικηγόρο ο οποίος ξεχώριζε για την επιστημονική του κατάρτιση, τη συνέπεια και το ήθος του. Συνάδελφοί του από το χώρο της Νομικής μιλούν για έναν νέο άνθρωπο που αγαπούσε το επάγγελμά του και είχε μπροστά του μια λαμπρή επαγγελματική διαδρομή να χαράξει.

Η μεγάλη του αγάπη για το ποδόσφαιρο

Εκτός από τη Νομική, ο αθλητισμός κατείχε ξεχωριστή θέση στη ζωή του. Από μικρό παιδί έπαιζε ποδόσφαιρο, ένα άθλημα που δεν εγκατέλειψε ποτέ.

Ήταν ενεργό μέλος της ποδοσφαιρικής ομάδας δικηγόρων «Δράκων», με τους συμπαίκτες του να τον θυμούνται ως έναν άνθρωπο που αγωνιζόταν πάντα με χαμόγελο, ευγένεια και ομαδικό πνεύμα.

Η τελευταία του παρουσία στο γήπεδο ήταν μόλις την περασμένη Παρασκευή. Κανείς τότε δεν μπορούσε να φανταστεί πως εκείνος ο αγώνας θα ήταν και ο τελευταίος.

Θρίλερ στον Πειραιά: Νεκρό νεαρό ζευγάρι μέσα σε αυτοκίνητο pic.twitter.com/82b91BJNGz — Flash.gr (@flashgrofficial) July 14, 2026

Βαρύ πένθος για δύο οικογένειες

Η είδηση του θανάτου του 28χρονου και της 24χρονης συντρόφου του έχει βυθίσει στο πένθος τις οικογένειές τους, τους φίλους και όσους τους γνώριζαν.

«Έχασα το παιδί μου, έχασα το παιδί μου» έλεγε με ουρλιαχτά η μητέρα του 28χρονου όταν της ανακοίνωσαν την τραγική είδηση.

Ο θάνατός τους προκαλεί αναπάντητα ερωτήματα τα οποία αναμένεται να απαντηθούν όταν θα ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.