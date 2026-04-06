Δικηγόρος οικογένειας Γεράσιμου: Δεν ανήκει ούτε στη Γη ούτε στον ουρανό, θα ήθελε να είναι εδώ...

Να πέσει άπλετο φως στην τραγωδία, ζήτησε με δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στη Λάρισα, όπου συνεχίζεται η κύρια δίκη για τα Τέμπη, ο δικηγόρος της οικογένειας του Γεράσιμου, του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι της επιβατικής αμαξοστοιχίας.

«Ο Γεράσιμος, που δεν ανήκει ούτε στη Γη, ούτε στον ουρανό, θα ήθελε να είναι εδώ σήμερα. (...) Είναι ζωντανή απόδειξη ο Γεράσιμος και τα άλλα παιδιά, που είναι τραυματισμένα ψυχικά και σωματικά, ότι είναι διαρκείας το έγκλημα των Τεμπών. Και οι συνέπειές του είναι διαρκείας», είπε ο Λουκάς Αποστολίδης.



Επισήμανε πως το δικαστήριο έχει έναν διπλό ρόλο: «Η αποδεικτική διαδικασία, να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι ένοχοι δηλαδή, αλλά και έναν θεσμικό, απέναντι στην κοινωνία και τους 1.300.000 που αγκάλιασαν το πένθος. Έγινε συλλογικό το τραύμα και ο συλλογικός ρόλος πρέπει να οδηγήσει σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στο πολιτικό σύστημα, με την κατάργηση του άρθρου 86».

Παράλληλα, ο συνήγορος έκρινε πως οι ισχυρισμοί, ακόμα και του πρωθυπουργού περί ανθρώπινου λάθους, έχουν καταρριφθεί από τον εφέτη ανακριτή και τα 36 κατηγορητήριά του.

Καταλήγοντας, σημείωσε πως από το κατηγορητήριο λείπουν δύο πράγματα: «Πρώτο και κυρίαρχο, δεν είναι κατηγορούμενοι οι γενικοί γραμματείς, και, λόγω της μεγάλης συγκάλυψης και καταστροφής κάθε αποδεικτικού στοιχείου στον χώρο του εγκλήματος, να αναβαθμιστούν οι κατηγορίες».

