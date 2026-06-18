Δικηγόρος οικογένειας Πλακιά για Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Μιλάει δύο ώρες για άσχετα ζητήματα»

Για το επεισόδιο ανάμεσα στην οικογένεια Βλάχου και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη δίκη για τα Τέμπη, μίλησε, μεταξύ άλλων, ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας.



Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης Status FM 107.7 σημείωσε ότι του προκάλεσε ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση το γεγονός πως η κ. Κωνσταντοπούλου «καταφέρθηκε υποτιμητικά» και εναντίον συναδέλφου του δικηγόρου, γεγονός που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερες αντιδράσεις από παριστάμενους συγγενείς.



Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βασικό πρόβλημα στη διαδικασία είναι η συνεχής παρέμβασή της σε ζητήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν συνδέονται με το αντικείμενο της δίκης. Όπως ανέφερε, «όλοι οι συνάδελφοι και η συντριπτική μάζα των συγγενών θέλουν να προχωρήσει η διαδικασία», ωστόσο αυτό δεν συμβαίνει επειδή η κ. Κωνσταντοπούλου «τοποθετείται συνεχώς για άσχετα ζητήματα ή για πολιτικής φύσεως θέματα».



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις πολύωρες αγορεύσεις της, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η νομική τοποθέτηση γίνεται μέσα σε ένα-δύο λεπτά, έστω τρία», ενώ η ίδια «μιλάει δύο ώρες και μιλάει για άσχετα ζητήματα».



Σύμφωνα με τον κ. Κουμπούρα, αυτή η στάση δημιουργεί καθυστερήσεις, προκαλεί δυσαρέσκεια στους συγγενείς των θυμάτων και δυσχεραίνει το έργο των δικηγόρων που συμμετέχουν στη δίκη «υπάρχει μεγάλη αντίδραση από όλους τους συναδέλφους», είπε χαρακτηριστικά.



Παράλληλα, υποστήριξε ότι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εμφανίζεται στη διαδικασία με διπλή ιδιότητα, ως δικηγόρος και ως αρχηγός πολιτικού κόμματος. «Πρέπει η ίδια να διαχειριστεί αυτή τη διφυή ιδιότητά της και να επιτρέψει στη διαδικασία να συνεχίσει», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν βρίσκεται στη Βουλή, βρίσκεται σε ένα ποινικό δικαστήριο».



Αναφερόμενος μάλιστα σε πληροφορίες ότι η κ. Κωνσταντοπούλου αφιέρωσε μεγάλο μέρος της τοποθέτησής της σε ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Κουμπούρας σημείωσε πως τέτοια θέματα δεν συνδέονται με την ουσία της δίκης και τόνισε ότι η έδρα διαθέτει τα απαραίτητα δικονομικά εργαλεία για να επαναφέρει τη συζήτηση στο αντικείμενο της διαδικασίας.

