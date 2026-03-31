Δικογραφία για παράνομη εκτροφή ζώων σε ανθυγιεινές συνθήκες στην ταράτσα-στάνη στους Αμπελόκηπους

Δικογραφία σχηματίστηκε για παράνομη εκτροφή ζώων σε ταράτσα κτιρίου στους Αμπελόκηπους, μετά από έλεγχο της Αστυνομίας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία και αφορά τόσο έναν ημεδαπό όσο και την εταιρεία διαχείρισης του ακινήτου.

Το Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων, ανταποκρινόμενο άμεσα στην καταγγελία, προχώρησε σε έλεγχο ενός κτιρίου στη Λεωφόρο Κηφισίας, όπου ανακαλύφθηκε - σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ- ότι στον κοινόχρηστο χώρο της ταράτσας είχε δημιουργηθεί μια πρόχειρη εγκατάσταση. Στον χώρο αυτό, ζώα φάρμας όπως κατσίκες, κότες, πάπιες και άλλα πτηνά διαβιούσαν σε ανθυγιεινές συνθήκες, με εμφανή σημάδια ακαθαρσίας και ανεπαρκούς φροντίδας.

Ακατάλληλες συνθήκες και αντίδραση των Αρχών

Σύμφωνα με την Αστυνομία, τα ζώα βρέθηκαν σε συνθήκες που δεν πληρούσαν τα ελάχιστα πρότυπα ευημερίας, ενώ ταυτόχρονα το περιβάλλον τους ήταν γεμάτο ακαθαρσίες. Έπειτα από την ανακάλυψη του περιστατικού, ενημερώθηκε άμεσα ο Εισαγγελέας Προστασίας Ζώων και κινητοποιήθηκαν συναρμόδιες υπηρεσίες για την ασφαλή απομάκρυνση των ζώων και τη διεξαγωγή υγειονομικών εξετάσεων.

Τα ζώα, τα οποία μεταφέρθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους φιλοξενίας, θα υποβληθούν στους απαραίτητους ελέγχους και θα παραμείνουν υπό παρακολούθηση για την αποκατάσταση της υγείας τους.

Τα ζώα που βρέθηκαν στην ταράτσα στους Αμπελόκηπους μεταφέρθηκαν σε χώρο της διεύθυνσης πρασίνου του Δήμου Αθηναίων στο Γουδί.

Εικόνες από τη... φάρμα του 16ου ορόφου: