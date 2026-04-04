Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ για Λιβανό: «Τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουν τα ζώα;»

Συνομιλία στενού συνεργάτη του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Σπήλιου Λιβανού, με τον τότε πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά, περιγράφεται στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.



Ειδικότερα, έχει «πιαστεί» τηλεφωνική επικοινωνία από τον Σεπτέμβριο του 2021, στην οποία ο συνεργάτης του υπουργού, Ν.Κ. αναφέρεται σε επιτόπιο έλεγχο που επρόκειτο να πραγματοποιήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ σε «κάποιους φίλους», με τον ίδιο να προτείνει να καθυστερήσει ο έλεγχος «όσο γίνεται», καθώς οι παραγωγοί έχουν 300 ζώα, εκ των οποίων τα 80 είναι μικρά.



Τότε, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαντά: «τι θέλετε να κάνουμε, να περιμένουμε να μεγαλώσουν;».

Στη συνέχεια, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε άλλη καταγεγραμμένη επικοινωνία, αυτή τη φορά με τον Δ.Ν., υποστηρίζει πως κάποιος τον κάλεσε από το γραφείο του υπουργού, καθώς οι συγκεκριμένοι παραγωγοί «είναι δικοί τους», ενώ του αναφέρει πως το αρχικό αίτημα αφορά στην ακύρωση του επιτόπιου ελέγχου, λέγοντάς του: «τώρα δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για σένα».



Τότε, ο Δ.Ν. λέει στον διοικητή του ΟΠΕΚΕΠΕ, πως η ιδανική λύση θα ήταν οι δυο παραγωγοί να μην εμφανιστούν στον έλεγχο και αντ’ αυτού να προσκομίσουν ιατρικό έγγραφο και τονίζει πως το σημαντικό είναι να υπάρχουν… ενώτια (σκουλαρίκια) στα ζώα. «Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα οι ελεγκτές να κάνουν εκτίμηση ηλικίας – κανείς δεν το κάνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα ούτε πρόκειται, αρκεί να βλέπουν τα ενώτια», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Δύο ακόμη επίμαχες συνομιλίες

Σε μεταγενέστερη συνομιλία, ο Δημήτρης Μελάς ενημερώνει τον συνεργάτη του Σπήλιου Λιβανού Ν.Κ. για την εξέλιξη της υπόθεσης και αναφέρει ότι βρέθηκε τρόπος να λυθεί το ζήτημα των δύο παραγωγών σε σχέση με τη συνδεδεμένη ενίσχυση: είτε θα εκδοθεί διοικητική πράξη τον Δεκέμβριο, ώστε να διορθωθεί ο αριθμός των ζώων και να αποφευχθούν κυρώσεις, είτε να τοποθετηθούν ενώτια σε όλα τα ζώα.



Στο διαβιβαστικό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας γίνεται αναφορά σε μια ακόμη συνομιλία (08/12/2021) του Δημήτρη Μελά με δεύτερο συνεργάτη του Σπήλιου Λιβανού, τον Ν.Κ., αναφορικώς με υπόθεση που αφορούσε ιδιοκτήτες τυροκομείου στο Αγρίνιο, οι οποίοι – όπως αναφέρεται– είναι υποστηρικτές του υπουργού και του αναφέρει πως ζητείται να «διορθωθεί» το θέμα.