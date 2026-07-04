Δηλητηριώδες σχόλιο για την κηδεία Αλί Χαμενεΐ: «Με μια βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε...»

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ζήτησε να συναντηθούν στον Λευκό Οίκο, με την επίσκεψη να εξετάζεται να πραγματοποιηθεί μετά την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις εξελίξεις με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη επιδιώκει συμφωνία με τις ΗΠΑ.



Μιλώντας στο Axios, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε τόσο τις σχέσεις του με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου όσο και την κατάσταση με το Ιράν. «Τα πάμε πολύ καλά. Ο Νετανιάχου ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε, ενώ σε άλλο σημείο ανέφερε: «Τα πάμε περίφημα. Ξέρεις ποιος είναι το αφεντικό. Και εκείνος ξέρει ποιος είναι το αφεντικό».

Η συνάντηση με Νετανιάχου

Αν τελικά πραγματοποιηθεί η επίσκεψη, θα είναι η πρώτη συνάντηση των δύο ηγετών μετά το τετ α τετ που είχαν τον Φεβρουάριο στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος εκτιμά ότι η επόμενη εβδομάδα ίσως είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα για να οργανωθεί η επίσκεψη, λόγω της συμμετοχής του Τραμπ στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία στις 7 και 8 Ιουλίου. Όπως ανέφερε, είναι πιθανότερο η συνάντηση να γίνει την εβδομάδα που ακολουθεί.



Το γραφείο του Μπέντζαμιν Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες είχαν τηλεφωνική επικοινωνία την Παρασκευή, με αφορμή την 250ή επέτειο της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών, ενώ οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στις ΗΠΑ.

Οι εξελίξεις στο Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στις εξελίξεις στο Ιράν, λέγοντας ότι παρακολουθεί την κηδεία του πρώην ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Υποστήριξε ότι οι Ιρανοί «εκλιπαρούν για μια συμφωνία», ενώ πρόσθεσε ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διακόψουν προσωρινά τις συνομιλίες μέχρι να ολοκληρωθούν οι τελετές για την κηδεία.



Όπως είπε, στο διάστημα αυτό «καμία πλευρά δεν θα χτυπήσει την άλλη», ενώ σχολιάζοντας την παρουσία κορυφαίων στελεχών στην κηδεία ανέφερε: «Είναι όλοι συγκεντρωμένοι εκεί. Με μία μόνο βολή θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί τότε δεν θα είχαμε με ποιον να διαπραγματευτούμε».



Αναφερόμενος στις εικόνες από την τελετή, ο Τραμπ είπε ότι τον εξέπληξε το γεγονός πως αρκετοί Ιρανοί έκλαιγαν για τον Χαμενεΐ. «Ισως να ήταν ψεύτικα δάκρυα», σχολίασε χαρακτηριστικά.

Οι διαφωνίες με Νετανιάχου

Παρά τις δημόσιες δηλώσεις περί καλών σχέσεων, αμερικανικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσα στον Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, «Πολλοί από τους πιο στενούς συμβούλους του Τραμπ πιστεύουν ότι ο Μπίμπι έκανε λάθος σε όλα», γεγονός που έχει προκαλέσει προβληματισμό στο περιβάλλον του Αμερικανού προέδρου.



Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο ηγετών αφορούν κυρίως το Ιράν και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Παρά τις επιφυλάξεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Τραμπ υπέγραψε μνημόνιο κατανόησης που παρατείνει την εκεχειρία με το Ιράν και ανοίγει τον δρόμο για νέο γύρο διαπραγματεύσεων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Παράλληλα, φέρεται να πίεσε την ισραηλινή κυβέρνηση να περιορίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Λίβανο και να αποδεχθεί συμφωνία-πλαίσιο που προβλέπει αρχική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τον νότο της χώρας.



Η επικείμενη συνάντηση στον Λευκό Οίκο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική και για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, καθώς το Ισραήλ οδεύει προς τις εκλογές του Οκτωβρίου, με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να βρίσκεται πίσω στις δημοσκοπήσεις.