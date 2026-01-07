Δήμαρχος Άη Στράτη: «Ήθελα να μιλήσω με ειλικρίνεια για τον καρκίνο, χαίρομαι αν πέρασα ένα μήνυμα»

Πανελλήνια συγκίνηση προκάλεσε η εξομολόγηση του δημάρχου του Αγίου Ευστρατίου, Κώστα Σινάνη, ο οποίος μίλησε για τη μεγάλη μάχη που δίνει με τον καρκίνο, μετά την χθεσινή τελετή του καθαγιασμού των υδάτων στο νησί.

«Πάω να τον πατήσω κάτω τον καρκίνο και θα γυρίσω πίσω για να συνεχίσουμε το έργο μας!», ήταν τα συγκλονιστικά λόγια του Κώστα Σινάνη, που έκαναν το γύρο της χώρας.

Ο 35χρονος Κώστας Σινάνης διαγνώστηκε πριν από ένα μήνα με μια σπάνια μορφή καρκίνου και ξεκινά άμεσα χημειοθεραπείες, γεγονός που επιβάλλει την προσωρινή απομάκρυνσή του από το δημαρχείο.

Ο ίδιος τόνισε ότι το κινητό του θα παραμείνει ανοιχτό και θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του εξ αποστάσεως.

Μιλώντας στο Action24, ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου δήλωσε ότι προχώρησε στην αποκάλυψη της περιπέτειάς του «κυρίως για να μιλήσει με ειλικρίνεια στους ανθρώπους που του εμπιστεύθηκαν τις τύχες του τόπου αυτού». «Χαίρομαι ιδιαίτερα όμως αν μέσα από την εξομολόγησή του προς τους κατοίκους του Άη Στράτη, πέρασα αυτό το μήνυμα και σε άλλο κόσμο που ταλαιπωρείται και πάσχει από ανάλογες περιπέτειες», τόνισε ο Κώστας Σινάνης.

«Είναι ένας καρκίνος μεταξύ κνήμης και περόνης στο αριστερό πόδι», είπε, προσθέτοντας ότι θα προχωρήσει σε θεραπείες στο Νοσοκομείο «Αττικόν». «Υπάρχει μια ομάδα γιατρών εκεί που με παρακολουθεί, εξειδικευμένη πάνω σε τέτοιου είδους καρκίνο».

«Έλεγα μια φλεγμονή είναι και θα περάσει»

Όπως εξήγησε, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του είχε αραιώσει τα ιατρικά τσεκ απ. «Αν δεν με έπαιρνε από το αυτί ο συνεργάτης μου στον δήμο να με πάει στον μαγνητικό τομογράφο, δεν θα του έδινα σημασία. Έλεγε μια φλεγμονή είναι και θα περάσει. Είδα ένα πρήξιμο στο πόδι μου και το είχα πέντε μήνες μέχρι να το διαγνώσω», τόνισε ο δήμαρχος του Αγίου Ευστρατίου.

«Τη δύναμη την αντλώ μέσα από τους συνεργάτες μου με τους οποίους τρίβομαι καθημερινά. Και φυσικά από τις ευχές των κατοίκων του χωριού, του κόσμου, τις ευχές που δέχομαι στο γραφείο μου και έξω στο δρόμο», ανέφερε.

«Πρώτιστο το πρόβλημα ακτοπλοϊκής σύνδεσης στο νησί»

Όσον αφορά τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νησί του Άη Στράτη, υπογράμμισε: «Το σημαντικότερο για ένα νησί είναι η συγκοινωνία, για να μπορεί ο κόσμος να νιώθει ασφάλεια. Εγώ θέλω να φύγω τώρα για τις χημειοθεραπείες και δυστυχώς ο καιρός δεν μου επιτρέπει να κάνω το πρόγραμμά μου όπως θα ήθελα. Βλέπω τα δρομολόγια και τον καιρό ώστε αναλόγως να πράξω. Η σύνδεση του νησιού προσδίδει ασφάλεια στον κάθε κάτοικο».

«Είμαστε σε συνεννόηση με τη ΔΥΠΕ και με το υπουργείο ώστε να δώσουμε κίνητρα σε υγειονομικούς για να έρθουν στον Άη Στράτη. Ίσως, πολλές φορές, και για να διαγνώσουμε γρηγορότερα μια κατάσταση. Πάντα τα προβλήματα της ακτοπλοϊκής σύνδεσης και της υγείας είναι τα πρώτιστα σε ένα νησί, έπονται τα υπόλοιπα», τόνισε.

Σημείωσε δε ότι ο πληθυσμός στον Άγιο Ευστράτιο τον χειμώνα διαμένουν 160 με 200 άτομα, αριθμός που πενταπλασιάζεται το καλοκαίρι. Παράλληλα, στο νησί ζουν 21 παιδιά, από το νηπιαγωγείο μέχρι και το λύκειο.