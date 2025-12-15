Δήμητρα Δουμένη: Η νέα ζωή της μικρής Όλιας από τη σειρά «Λένη» - Η σχέση με την Κάτια Δανδουλάκη

Την Δήμητρα Δουμένη την γνωρίσαμε μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Λένη» όπου υποδύθηκε την μικρή Όλια και σήμερα την έχει κερδίσει ο χώρος του κλασικού τραγουδιού. Στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» εξήγησε ποια είναι η σχέση της με την Κάτια Δανδουλάκη, με την οποία συνεργαζόταν στο συγκεκριμένο σίριαλ.

«Είμαι ακόμη πάρα πολύ κοντά με την Κάτια. Τη λέω Κάτια γιατί την ξέρω από μωρό. Με συμβουλεύει. Είναι για μένα πνευματική μου μητέρα. Αυτό που θυμάμαι από τότε είναι πάρα πολλή χαρά, πάρα πολλή αγάπη. Ήταν η πρώτη συνειδητοποίηση ότι κάτι με τραβάει στο τραγούδι. Τότε ήμουν 5 ετών.

Η μητέρα μου πάντα προσπαθούσε να με προστατεύσει και να με κάνει να νιώσω ότι είναι ακόμη μια δραστηριότητα. Δεν δυσκολεύτηκα ποτέ με τα λόγια. Είχα μια ευκολία στο να απομνημονεύω λόγια, μιλάω και πέντε γλώσσες, οπότε μάλλον είναι ένα χάρισμα η απομνημόνευση. Με την Κάτια περνάγαμε τέλεια» παραδέχθηκε.

Μίλησε όμως και για την πορεία της εξηγώντας: «Μετά τη "Λένη" έπαιξα και στη “Βέρα στο δεξί” και στη “10η Εντολή”. Αυτό που άλλαξε στη συνέχεια ριζικά τη ζωή μου και είπα ότι θέλω να ασχοληθώ με το μουσικό θέατρο ήταν η συνεργασία μου με την κυρία Μαριάννα Τόλη. Η Λένη είναι ένα κομμάτι της ζωής μου. Παραδόξως κάποιες φορές ο κόσμος με αναγνωρίζει και μου φαίνεται πολύ παράξενο».