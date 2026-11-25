Μια ξεχωριστή τιμητική διάκριση έλαβε η Δήμητρα Κατσαφάδου το Σάββατο 21 Νοεμβρίου, για τη δωρεά και τη διαχρονική στήριξη που προσφέρει μέσω της εταιρείας της, La Vie en Rose, στους αθλητές με αναπηρία.

Η επιχειρηματίας έδωσε το «παρών» στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γήπεδο του Μετς, στο Παγκράτι, εκφράζοντας τον θαυμασμό της για την προσπάθεια των αθλητών και δίνοντας μια προσωπική υπόσχεση για τη συνέχεια.

«Υπόσχομαι να βρίσκομαι δίπλα τους κάθε χρόνο»

«Η δύναμη αυτών των ανθρώπων μάς εμπνέει. Η προσπάθεια, η αποφασιστικότητα και η θέλησή τους αποτελούν παράδειγμα για όλους μας. Υπόσχομαι να βρίσκομαι δίπλα τους κάθε χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά η Δήμητρα Κατσαφάδου.

Η προσφορά και τα σχέδια για περαιτέρω συνεργασία

Η στήριξη της επιχειρηματία προς τους ανθρώπους με αναπηρία δεν περιορίζεται στον χώρο του αθλητισμού. Μέσα από τις φιλανθρωπικές δράσεις της La Vie en Rose, κάθε χρόνο εκατοντάδες άνθρωποι λαμβάνουν βοήθεια για την απόκτηση αναπηρικών αμαξιδίων, τεχνητών μελών και άλλων απαραίτητων βοηθημάτων.

Πρόκειται για εξοπλισμό που, λόγω του υψηλού κόστους του, είναι συχνά απρόσιτος για ανθρώπους με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες, παρότι είναι καθοριστικός για την αυτονομία, την καθημερινότητά τους και την ισότιμη συμμετοχή τους στην κοινωνία.

Μάλιστα, η συγκεκριμένη βράβευση αναμένεται να έχει και συνέχεια, καθώς μέσα στις επόμενες ημέρες προγραμματίζεται συνάντηση αντιπροσωπείας της Ομοσπονδίας με τη Δήμητρα Κατσαφάδου και τη διοίκηση της La Vie en Rose.

Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθούν οι δυνατότητες διεύρυνσης της συνεργασίας τους και οι τρόποι με τους οποίους η εταιρεία θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω το έργο της Ομοσπονδίας.