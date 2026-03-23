Δήμητρα Κατσαφάδου: «Με έλεγαν φυτό επειδή διάβαζα και δεν με έκαναν παρέα, ήμουν πάντα στην απέξω»

Η Δήμητρα Κατσαφάδου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» και μίλησε στον Σταύρο Θεοδωράκη για τα σκληρά παιδικά της χρόνια στη Μάνη, αλλά και το πώς γεννήθηκε η… ψυχολογία της ύλης! «Η γιαγιά μου ήταν η δεύτερη μητέρα μου. Αυτή με γαλούχησε, αυτή με έμαθε και από αυτήν εμπνεύστηκα! Στο σχολείο ήταν αυστηρά και σκληρά πολύ. Η Μάνη είναι σκληροτράχηλη περιοχή. Bullying πολύ. Έφαγα bullying γιατί διάβαζα όλη μέρα, όλη νύχτα, και με έλεγαν φυτό, δεν με έκαναν παρέα οι αντάρτες του σχολείου, ήμουν στην απέξω πάντα.

Ήμουν η πρώτη των πρώτων γιατί αν δεν ήμουν… μαύρο φίδι που με έφαγε! Από τη νοοτροπία! Η μαμά κράτησε τη σημαία της ηθικής στην οικογένεια, αλλά έβαζε πάντα πολύ ψηλά τον πήχη. Μια φορά ισοφάρισα με μια συμμαθήτριά μου και δεν μου είπε μπράβο! Ήρθες ισοπαλία, μου είπε! Έβαζε συνέχεια όλο και πιο ψηλά τον πήχη. Τα ήθη και τα έθιμα της Μάνης επιβάλλουν αυτές τις συμπεριφορές και τις πρωτιές».

«Ήθελα να σώσω την οικογένειά μου»

«Δεν θα άλλαζα με τίποτα τη διαπαιδαγώγηση της μητέρας μου. Γιατί αν δεν ήταν αυτή η αυστηρότητα, εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος… Ήμουν αστέρι, του 20! Είχα βγει πρώτη στην έκθεση Πανελληνίως! Ο πατέρας μου που ήταν γιατρός και ορφανός, έπρεπε να του κάνω το χατίρι και τελευταία στιγμή είπα θα κάνω ό,τι πει εκείνος!

Δεν πέταξαν από χαρά οι γονείς μου, γιατί δεν κατάφερα τον πρώτο στόχο μου. Δεν πέρασα για πολύ λίγο στην Ιατρική Αλεξανδρούπολης, το θυμάμαι σαν τώρα και πέρασα στο Χημικό. Έπρεπε να κάνω μια δική μου χημεία και την ονόμασα: ψυχολογία της ύλης! Τα κακά του μπαμπά ήταν ότι είχε δάνεια, είχε χρέη. Εγώ είχα βάλει στόχο όχι να βγάλω λεφτά, αλλά να προσπαθήσω να σώσω την οικογένεια…»