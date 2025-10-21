Δήμητρα Ματσούκα: «Πηδάω από διπλανά μπαλκόνια για να μπω στο σπίτι γιατί ξεχνάω τα κλειδιά μου»

Η Δήμητρα Ματσούκα μίλησε στο «Happy day» για την αφηρημάδα της που κάνει τους άλλους δίπλα της να τρέχουν να την προλάβουν. «Δεν έχω πολύ καλή μνήμη. Επειδή είμαι γενικά ένας αφηρημένος άνθρωπος μου έχουν συμβεί διάφορα. Εγώ είμαι άνθρωπος που ξεχνάει κλειδιά, γυαλιά, κινητά σε μία μόνιμη βάση. Δηλαδή ο θίασος είναι σε μία μόνιμη αγωνία γιατί παίρνω και τα κινητά των άλλων, τα κλειδιά των άλλων. Και είναι όλοι από πίσω μου, από γύρω μου. Δεν με αφήνουν να κουνηθώ.

Όταν βλέπω κλειδιά λέω δικά μου θα είναι, καταλαβαίνετε. Γιατί εγώ αισθάνομαι ότι είμαστε ομάδα κι ότι δεν υπάρχει δικό μου και δικό σου, κάτι που όμως οι συνάδελφοι δεν το ενστερνίζονται. Τελευταία πήρα ένα κινητό κάποιου άλλου, αλλά το επέστρεψα. Τέτοια πράγματα γίνονται συνέχεια. Συνήθως πηδάω από διπλανά μπαλκόνια για να μπω στο σπίτι μου γιατί δεν έχω τα κλειδιά μου».

Συνειδητά απούσα

Αφηρημένη, αφηρημένη, αλλά η ηθοποιός ξέρει πολύ καλά τι της γίνεται και πως να διαχειρίζεται τη δημόσια εικόνα της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της είχε πει χαρακτηριστικά: «Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή στα social media, είναι συνειδητή. Πιστεύω πάρα πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής γιατί θέλω όσο μπορώ να αντισταθώ σε όλη αυτή τη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό. Όλο αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες μου φαίνεται αστείο, θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν έκανα όλα αυτά που βλέπουμε».

Στα σκαριά

Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν θα δούμε τη Δήμητρα Ματσούκα στη νέα δραματική μίνι σειρά εποχής της ΕΡΤ1 «Οι θάλασσες μάς χώρισαν» που βασίζεται στο βιβλίο της Ιφιγένειας Τέκου και μιλά για την απώλεια και τον ξεριζωμό. Πρωταγωνιστούν οι Κατερίνα Λέχου, Λεωνίδας Κακούρης, Γιάννης Κουκουράκης, Νεφέλη Κουρή και Χριστίνα Αλεξανιάν.