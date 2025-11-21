Δήμητρα Ματσούκα: «Δεν εγκλημάτησα, από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί»

Μετά την αναβολή της δίκης για τις 2 Δεκεμβρίου, ώστε να προσκομιστούν οι βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την εξόφληση των κλήσεων, η Δήμητρα Ματσούκα έκανε τις πρώτες δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες και ανέφερε:

«Δεν εγκλημάτησα. Δεν είμαι περήφανη για την ανεπάρκειά μου σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά θεωρώ ότι δεν έχω κάνει κάτι μη αναστρέψιμο, δεν προκάλεσα κάποια βλάβη. Ήταν μια αστοχία. Θα δώσω τα ντοκουμέντα ότι πλήρωσα την κλήση την επόμενη της αφαίρεσης των πινακίδων κλπ. Πολλοί από εμάς δεν γνωρίζουμε το όριο ταχύτητας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, που είναι 50 χλμ. Επίσης, πολλοί δεν ξέρουμε ότι τα δύο ποτά ξεπερνούν το όριο του αλκοοτέστ».

Και εξήγησε: «Τα τελευταία χρόνια μένω στο Παγκράτι, όπου δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις για τους κατοίκους. Άφησα δύο φορές το αμάξι σε θέση κατοίκου άλλης περιοχής και μου πήραν τις πινακίδες, καλά έκαναν».

Για να καταλήξει: «Πέρασα στιγμές που δεν ήταν ευχάριστες, το διαχειρίστηκα με υπομονή και σωφροσύνη. Από εδώ και στο εξής θα κυκλοφορώ με ταξί».

Στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Μega», η Δήμητρα Ματσούκα δήλωσε: «Είμαι αθώα, αισθάνομαι εμπιστοσύνη για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε το όλο θέμα και η τροχαία και το δικαστήριο. Ήταν μια σειρά ατυχών επιλογών εκ μέρους μου, όχι παράνομων αλλά παράτυπων».