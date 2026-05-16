Δήμητρα Παπαδήμα: Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου, με έχουν καψουρευτεί

Η Δήμητρα Παπαδήμα ήταν καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για την επιθυμία της να ζήσει σε έναν βράχο πλάι στη θάλασσα γιατί αυτός είναι ο μόνος αγώνας επιβίωσης που έχει νόημα.

«Όσο και να με θεωρούν τρελάρα, έχω το λογικό στο μυαλό μου. Δεν ήμουν έτσι, ήμουν ένα ντροπαλό παιδί, συμβιβασμένο, όχι ότι δεν είμαι συμβιβασμένη τώρα, αλλά οι συμβιβασμένοι είναι λιγότεροι. Δεν γίνεται να μην είσαι συμβιβασμένος σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορείς να ζήσεις διαφορετικά. Θέλω να μένω σε έναν βράχο κοντά στη θάλασσα και να είμαι εκεί κουκουλωμένη με τις κουβέρτες, σαν άπορος, να είμαι κουκουλωμένη και να προστατεύομαι από τα κύματα τον χειμώνα και να καταφέρνω να βρίσκω και να τρώω. Εγώ να προστατεύω τον εαυτό μου! Αυτό είναι μεγάλος αγώνας. Και είναι αγώνας επιβίωσης που έχει νόημα.

Μυρίζω τη θάλασσα, έχω σύνεργα και ψαρεύω, να ανάβω τη φωτιά μου μόνη μου και να ψήνω τα ψάρια μου να τα τρώω. Αυτό είναι ζωή. Δεν με αφήνει η αδερφή μου να ψαρεύω, τα λυπάται λέει, αλλά να τα τρώει, τα τρώει. Στη φάση που είμαι τώρα οι δικοί μου δεν με αφήνουν να λέω τη γνώμη μου όπως θέλω να τη λέω. Να είμαι ο εαυτός μου. Να μην παίζω θέατρο και στις συνεντεύξεις».

«Δεν τρελαίνονται για μένα οι άντρες στην ηλικία που είμαι»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στο γεγονός πως στην ηλικία που βρίσκεται σήμερα τα θεωρεί όλα μάταια, ειδικά στην αγάπη! «Όλα μάταια τα θεωρώ από τώρα, από τα εξήντα και πάνω. Μέχρι τα εξήντα έδινα νόημα στη ζωή μου, ήταν το ερωτικό κομμάτι, τώρα κοιτάω τα νέα παιδιά και τα λυπάμαι. Είμαι 34 χρόνια με τον Γιάννη (Μποσταντζόγλου) μου. Νομίζω ότι δεν με έχει ερωτευτεί κανένας άντρας στη ζωή μου. Με έχουν καψουρευτεί. Μεγάλη διαφορά. Όταν σου λέει ο άλλος ότι είσαι τρόπαιο, αυτό δεν είναι αγάπη.

Δεν μπορώ πια να φανταστώ ότι στην ηλικία μου τρελαίνονται οι άντρες για μένα και με θέλουν να με διεκδικήσουν ως γυναίκα. Δεν μου φτάνει εκεί το μυαλό. Θέλουν αυτόν τον τύπο που έχω, να τον τσαλακώσουν. Όχι αγάπη μου. Ο Γιάννης μέσες άκρες ξέρει».