Δήμητρα Παπανδρέου για Αναστασία Αθήνη: «Έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς σε πνευματικό επίπεδο»

Για την Αναστασία Αθήνη που πέθανε στα 77 της χρόνια, ρωτήθηκε από την εκπομπή «Buongiorno» του Mega, η Δήμητρα Παπανδρέου. Η ίδια, αφού είπε ότι σε πνευματικό επίπεδο έχει συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, δήλωσε έντονα ενοχλημένη από την προσπάθεια κάποιων να επαναφέρουν στο προσκήνιο το συμβάν με το χαστούκι, χωρίς να προβάλλονται οι ιδέες και οι απόψεις που κατά καιρούς διατυπώνει.

Υπενθυμίζουμε ότι η Αθήνη είχε χαστουκίσει τη Δήμητρα Παπανδρέου μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, πριν 29 χρόνια. Αμέσως μετά, απομακρύνθηκε από άνδρες της ασφάλειας και οδηγήθηκε στο υπόγειο του βιβλιοπωλείου μέχρι να φτάσει περιπολικό για να την παραλάβει.



«Ακούστε! Οι απρέπειες οποιουδήποτε, δεν αποτελούν για μένα και το επίπεδό μου, αντικείμενο σχολιασμού. Είναι ένα βίαιο γεγονός απέναντι στο πρόσωπό μου, του παρελθόντος, και δεν θέλω να ασχολούμαι με το παρελθόν», ξεκαθάρισε η κ. Παπανδρέου.



Και συμπλήρωσε: «Νομίζω ότι δεν έχουν καμία σχέση με την τότε εποχή, που υπήρχαν άλλα πράγματα. Δεν θέλω να ασχοληθώ μ’ αυτό. Δεν θέλω να κρίνω και δεν θέλω να πλατιάσω. Διαμαρτύρομαι γιατί τόσες δηλώσεις μου που είναι επίκαιρες και τοποθετήσεις μου, αποσιωπούνται εσκεμμένα από ένα σύστημα που σαπίζει.

Εγώ έχω συγχωρέσει όλους τους εχθρούς, σε πνευματικό επίπεδο. Σε πολιτικό επίπεδο δεν μπορώ. Γιατί εδώ γράφεται η ιστορία της χώρας, η ιστορία γενικώς… ξαναγράφεται. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, συγγνώμη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο».