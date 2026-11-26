Χωρίς να μασήσει τα λόγια του, ο Δημήτρης Αρβανίτης σχολίασε τη στάση του Νίκου Καρβέλα, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του δίσκου.

Ο γνωστός σκηνοθέτης μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» και, κάνοντας έναν παραλληλισμό με την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά του «Εραστής δυτικών προαστίων», στάθηκε στις αντιφάσεις που ο ίδιος διακρίνει στη συμπεριφορά του συνθέτη.

«Κάποτε είχα κάνει τον “Εραστή δυτικών προαστίων”. Ζει προς την Εκάλη, αλλά θυμάται τον λαϊκό του χαρακτήρα. Ας αποφασίσει στο τέλος, δηλαδή, αυτόν τον διχασμό. Σιχάθηκα να τον ακούω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από τα σχόλια του σκηνοθέτη δεν έλειψε και η αναφορά στην Άννα Βίσση, με τον ίδιο να σχολιάζει τις δηλώσεις του Νίκου Καρβέλα για το κόστος των εισιτηρίων.

«Από τη μία να λέει ότι η Βίσση είχε βάλει ακριβό το εισιτήριο, αλλά ήθελε τριακόσιες χιλιάδες ο κύριος. Ας αποφασίσει ο Καρβέλας τι θέλει να κάνει, τελειώνουμε. Τώρα, αν έβγαλε και καινούργιο δίσκο, μπράβο του, με γεια του, ας κάνει ό,τι θέλει. Τι να σας πω; Καλή επιτυχία».

«Αν δεν μπορούν, υπάρχει κι άλλος τρόπος»

Ο Δημήτρης Αρβανίτης τοποθετήθηκε και για την ένταση μεταξύ του Νίκου Στραβελάκη και της Κατερίνας Παπακωστοπούλου, αναγνωρίζοντας την πίεση που δέχονται καθημερινά οι άνθρωποι της ενημέρωσης, χωρίς ωστόσο να θεωρεί ότι αυτή δικαιολογεί κάθε αντιπαράθεση.

«Είναι ένα επάγγελμα με μεγάλο άγχος. Αυτό από μόνο του δημιουργεί την προϋπόθεση να υπάρχουν εντάσεις. Πολλές φορές αυτές οι εντάσεις ξεφεύγουν και το κυριότερο, ξεφεύγουν ανάμεσα σε ανθρώπους που δεν θα έπρεπε. Εδώ, λοιπόν, είναι δύο άνθρωποι που δεν θα έπρεπε. Έχουν μια πορεία. Μάλιστα, ο ένας έχει πολύ μεγαλύτερη και είναι αυτός που φέρει και το μεγαλύτερο βάρος όταν γίνονται αυτές οι, ας τις πω, παρασπονδίες», εξήγησε.

«Η αλήθεια είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να ψάχνουν έναν κοινό στόχο όταν τουλάχιστον δουλεύουν μαζί. Αλλά αν δεν μπορούν, υπάρχει κι άλλος τρόπος. Γεια σας», πρόσθεσε.

Η συμβουλή στον Νίκο Μουτσινά για τη Eurovision

Στο μικροσκόπιο του σκηνοθέτη μπήκε και η επιλογή του Νίκου Μουτσινά για την παρουσίαση της Eurovision 2027, με τον Δημήτρη Αρβανίτη να επισημαίνει την ανάγκη της κατάλληλης προετοιμασίας, με τον δικό του χαρακτηριστικό τρόπο.

«Μέχρι τώρα όλες οι προσπάθειες που έγιναν να αλλάξουν παρουσιαστή δεν πέτυχαν. Ο κύριος Μουτσινάς θα πρέπει να στρώσει τον κ..λο του να διαβάσει».