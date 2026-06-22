Δημήτρης Αβραμόπουλος για ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης:«Ύποπτη η προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός μου»

Μετά από την έκδοση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έκανε δήλωση μέσω της οποίας αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως η συγκεκριμένη υπόθεση δεν τον αφορούσε ποτέ.

Όπως λέει ο κ. Αβραμόπουλος, η συμμετοχή του στον οργανισμό Fight Impunity «ήταν απολύτως νόμιμη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη». Διατυπώνει επίσης αιχμές εναντίον των βελγικών αρχών κάνοντας λόγο για «διαστρέβλωση πραγματικών περιστατικών που είναι ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο».

Η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Μου περιήλθε η πληροφορία από δημοσιογράφους ότι φέρεται να έχει σταλεί έγγραφο από τις βελγικές αρχές προς τις ελληνικές, στο οποίο επιχειρείται, χωρίς καμία βάση, η σύνδεση του ονόματός μου με την υπόθεση Fight Impunity.

Η υπόθεση αυτή δεν με αφορούσε ποτέ. Το ζήτημα που επιχειρήθηκε να συνδεθεί με το όνομά μου έχει κλείσει εδώ και τρία χρόνια, με πλήρη θεσμική διαφάνεια και με τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατόπιν απόφασης υπογεγραμμένης από την Πρόεδρό της, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η συμμετοχή μου στον οργανισμό Fight Impunity, μαζί με σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες, ήταν απολύτως νόμιμη, ελεγμένη, εγκεκριμένη, δηλωμένη και φορολογημένη. Δεν υπήρξε καμία εμπλοκή μου, άμεση ή έμμεση, σε οτιδήποτε επιλήψιμο.

Κάθε προσπάθεια επαναφοράς του θέματος από τις βελγικές αρχές και εμπλοκής του ονόματός μου σε οποιοδήποτε ζήτημα αφορά το Fight Impunity, είτε μέσω αβάσιμων αναφορών είτε μέσω διαστρέβλωσης πραγματικών περιστατικών, είναι αυθαίρετη, απαράδεκτη, ύποπτη και θα αντιμετωπισθεί με κάθε νόμιμο μέσο.

Παρότι πρόκειται για ένα απολύτως αβάσιμο ζήτημα, δηλώνω ευθέως ότι δεν πρόκειται να κάνω χρήση οποιασδήποτε βουλευτικής ασυλίας. Αντιθέτως, θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική Δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.

Τα ευρωπαϊκά έγγραφα

Δείτε τα έγγραφα που επικαλείται ο κ. Αβραμόπουλος για την άδεια που είχε προκειμένου να συμμετάσχει στο Fight Impunity και τη σχετική απάντηση που είχε λάβει από την αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία.

H Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε απάντησή της προς τον κ. Αβραμόπουλο σχετικά με τα στοιχεία που προσκόμισε για τη συμμετοχή του στο Fight Impunity, σημειώνει, μεταξύ άλλων, πως με βάση τα στοιχεία που έλαβε δεν διαπιστώνει την ανάγκη λήψης «περαιτέρων μέτρων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επί του συγκεκριμένου θέματος».