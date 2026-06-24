Δημήτρης Αβραμόπουλος για Qatargate: «Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα»

Απαντήσεις για την εμπλοκή του, σχετικά με το σκάνδαλο Qatargate και το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του από τις αρχές του Βελγίου, έδωσε το πρωί της Τετάρτης (24/6) ο Δημήτρης Αβραμόπουλος.

«Ακόμα και χθες ο εκπρόσωπος της ΕΕ ξεκαθάρισε τα πράγματα. Σημασία δεν έχουν τι τίτλοι βάζουμε σε κάτι αλλά η ουσία. Ο περίφημος Παντσέρι είχε παράλληλα δύο δραστηριότητες. Η πρώτη ήταν αυτή που είχε να κάνει με έναν οργανισμό, το Fighting Impunity, που καταπολεμά την ατιμωρησία στον κόσμο. Έστειλε μια πρόσκληση αφότου τελείωσε η θητεία του ως πρόεδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Κοινοβούλιο. Προσκάλεσε τον πρώην πρωθυπουργό της Γαλλίας, την κ. Μογκερίνι», τόνισε ο βουλευτής της ΝΔ, στον ΣΚΑΪ.

Όπως σημείωσε ο κ. Αβραμόπουλος, έστειλε επιστολή στην ΕΕ η οποία του απάντησε πως «είναι ένας καλός οργανισμός για να μπείτε. Ρώτησα τότε “μπορώ και να πληρώνομαι;” Και λένε “βεβαίως και μπορείτε να πληρώνεστε”. Και παίρνει την άδεια. Εγώ συμμετείχα ως τιμητικό μέλος και έπαιρνα 5.000 ευρώ τον μήνα τα οποία τα δήλωνα. Φορολογούμαι στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να υπάρχει μίζα;».

«Όλη αυτή η ιστορία είναι μια μπούρδα. Από ό,τι μαθαίνω, οι αστυνομικοί που δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους ελέγχονται και άνοιξαν την έρευνά τους, αγνοώντας ότι αυτή η υπόθεση είχε διερευνηθεί πριν από δύο χρόνια. Πληρωνόμουν γιατί μου το ενέκρινε η κυρία φον ντερ Λάιεν, με υπογραφή της. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα, είναι της βελγικής αστυνομίας», δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος.