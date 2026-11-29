Την ώρα που το όνομα της Αφροδίτης Χατζημηνά ακούγεται όλο και περισσότερο δίπλα σε εκείνο του Νίκου Καρβέλα, ένας άνθρωπος που γνωρίζει καλά την τραγουδίστρια έρχεται να προσθέσει τη δική του μαρτυρία στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών.

Ο πρώην σύζυγός της, Δημήτρης Μπάκουλης, παραχώρησε συνέντευξη στη Βασιλική Μπασιούρη και στην εκπομπή «For You» του ΑΝΤ1, σχολιάζοντας τα περί «νέας μούσας» του γνωστού μουσικοσυνθέτη.

«Για μούσα δεν ξέρω. Μάλλον αυτός είναι ένας ειδησεογραφικός spicy τίτλος που δόθηκε από τα μέσα. Δεν ξέρω πολλές λεπτομέρειες. Την εκτιμώ πάρα πολύ σαν τραγουδίστρια. Πλέον, μετά από τόσα χρόνια μετά τον χωρισμό μας, κάνουμε και παρέα. Ξέρω ότι υπάρχει κάτι στα σκαριά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν η δημοσιογράφος τού μετέφερε τις πληροφορίες που θέλουν την Αφροδίτη Χατζημηνά και τον Νίκο Καρβέλα να έχουν ήδη ξεκινήσει ηχογραφήσεις στο στούντιο, εκείνος αρκέστηκε να απαντήσει: «Ναι, ξέρω κι εγώ ό,τι ξέρετε».

Οι σχέσεις μετά τον χωρισμό και η πεντάχρονη κόρη τους

Πρόβες, στούντιο και ηχογραφήσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας όχι μόνο των δύο καλλιτεχνών, αλλά κάποιες φορές και της πεντάχρονης κόρης τους.

«Υπάρχει μια αλληλοκατανόηση. Η πρώην σύζυγος κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με άλλο τρόπο, οπότε βρίσκουμε τις χαραμάδες στα προγράμματα του καθενός και τα καταφέρνουμε μια χαρά. Καμιά φορά χρειάζεται αυτό το παιδί να έρθει και σε πρόβες και σε στούντιο και σε ηχογραφήσεις. Ακόμα τα έχουμε καταφέρει καλά. Δεν έχει έρθει σε συναυλίες», εξήγησε ο τραγουδοποιός.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι η μικρή παρακολουθούσε τη μητέρα της στο «Your Face Sounds Familiar», ενώ είχε βρεθεί και σε ορισμένα από τα γυρίσματα του μουσικού show.

Ο Δημήτρης Μπάκουλης, ο οποίος έχει σπουδάσει Μουσειολογία και Οργάνωση Μουσείων και Εκθέσεων, ακολουθεί τη δική του ανεξάρτητη διαδρομή στη μουσική, έχοντας γίνει ευρύτερα γνωστός και μέσα από τη συνεργασία του με τη Μαριάννα Κατσιμίχα.