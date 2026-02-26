Δημήτρης Φιλιππίδης: «Ήταν τρομακτικό όταν φυλακίστηκε ο πατέρας μου - Έφυγαν άνθρωποι από δίπλα μου»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης, γιος του Πέτρου Φιλιππίδη, μίλησε για τη δικαστική περιπέτεια και τη φυλάκιση του πατέρα του και πόσο αυτή στιγμάτισε τη ζωή του. «Στην αρχή ήταν πολύ τρομακτικό. Πάρα πολύ, στην πολύ αρχή. Οι φυλακές και όλα αυτά… Μπαίνει στην καθημερινότητά σου αυτό. Στην αρχή μπορεί να σε τρομάζει πάρα πολύ. Απογοητεύτηκα από ανθρώπους που ήταν δίπλα μου κι έφυγαν. Σίγουρα. Από το ’21 έως τώρα, είναι πέντε χρόνια. Εγώ ήμουν 23 χρόνων τότε. Οπότε εγώ αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα από τα 23 μέχρι τα 28 μου», είπε χαρακτηριστικά ο νεαρός ηθοποιός στο vidcast Bedtime Stories και ένα απόσπασμα του παίχτηκε μέσα από την εκπομπή «Breakfast@Star».

«Με εκνευρίζει που κάνουμε τους σοκαρισμένους»

Ο Δημήτρης Φιλιππίδης κλήθηκε να σχολίασε και αν ποτέ φοβήθηκε τη σύγκριση που μπορεί να έκανε ο καλλιτεχνικός χώρος, αλλά και ο κόσμος ανάμεσα στο ταλέντο του πατέρα του και το δικό του. «Τι να με τρομάξει, το θεωρώ πολύ φυσιολογικό. Με εκνευρίζει λίγο το γεγονός ότι σ’ αυτά τα πράγματα, ξέρεις, κάνουμε τους σοκαρισμένους! Το ξέρεις ότι θα σε συγκρίνουν με τον μπαμπά σου. Γιατί, δηλαδή, αν ήμουν υδραυλικός ή αν ήμουν μηχανικός αυτοκινήτων ή αν ήμουν ψυκτικός και ήμουν ο γιος του τάδε ψυκτικού, δεν θα με συνέκριναν με τον πατέρα μου;»