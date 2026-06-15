Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Δημοσίευσε φωτογραφία με Μπαρτζώκα και το «ιστορικό» τραπεζάκι

Μετά τη κατάκτηση του πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό AKTOR από τον Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δημοσίευσε στα social media, μία φωτογραφία που είχε πρωταγωνιστή τον προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιώργο Μπαρτζώκα.

Συγκεκριμένα ο Έλληνας προπονητής, εμφανίζεται καθιστός στο γνωστό τραπεζάκι που βάζει τα τρόπαια της ομάδας του ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Η φωτογραφία φυσικά και είναι μονταρισμένη με τον ίδιο να αναφέρει:

«Από τα πιο πετυχημένα.. Αν και λάθος άνθρωπος κάθεται.. Το κάνω save».

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