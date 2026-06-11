Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Πέταξαν έξω τον Ναν, τον καλύτερο παίκτη του παρκέ, μας κλέβουν»

Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 93-86 στη δεύτερη παράταση, σε ένα παιχνίδι με τεράστια ένταση και δραματική εξέλιξη, ισοφάρισαν σε 2-2 τη σειρά των τελικών της Stoiximan GBL και έστειλαν τη μάχη του τίτλου σε πέμπτο παιχνίδι στο ΣΕΦ.



Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR σχολίασε μέσα από stories στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τις αποφάσεις των διαιτητών, εστιάζοντας και στη φάση της αποβολής του Κέντρικ Ναν.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

«Τι ανακάλυψε; Σήμερα ημέρα που είναι έχω υποσχεθεί να μη βρίσω, δεν έχω και το κουράγιο άλλωστε. Πετάξαν τον Ναν με ανύπαρκτο 5ο φάουλ και τώρα σου λένε ντέρμπι πάμε. Τον πιο ακριβό παίκτη του παρκέ έτσι. Φαύλο κύκλος σε κλέβουνε, αντιδράς σε τιμωρούνε, αντιδράς. Θέση δεν παίρνετε για το αν ήταν φάουλ το πέμπτο φάουλ του Ναν; Όποια κι αν είναι η άποψή σας, θέση δεν παίρνετε; Δεν παίρνετε ε. Πέμπτο φάουλ φάντασμα, φάντασμα».

Η «καβάλα» του μικρού στον Μήτογλου

Λίγο μετά τη λήξη του αγώνα οι παίκτες του Παναθηναϊκού κατευθύνθηκαν προς τον κόσμο της ομάδας για να πανηγυρίσουν, σε ένα κλασικό τελετουργικό στο T-Center, ενώ τη παράσταση έκλεψε ο γιος του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, Παύλος, ο οποίος ανέβηκε στις πλάτες του Ντίνου Μήτογλου για να πανηγυρίσει αυτή τη νίκη.