Ένας ακόμη εκπρόσωπος της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου πέρασε στην ιστορία. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου, στο σπίτι του, έχοντας κοντά του τα αγαπημένα του πρόσωπα.

Ο ηθοποιός είχε νοσηλευτεί το τελευταίο διάστημα, έπειτα από πτώση στην οικία του, κατά την οποία τραυματίστηκε στο κεφάλι. Αρχικά διασωληνώθηκε και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Βουγιουκλάκειου.

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου επέστρεψε στο σπίτι του, έπειτα από επιθυμία της οικογένειάς του. Όπως είχε αναφέρει στην εκπομπή «Το Πρωινό» ο πνευμονολόγος-εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης, ο ηθοποιός δεν είχε παρουσιάσει νευρολογική βελτίωση, με τους οικείους του να επιλέγουν να σεβαστούν την επιθυμία που είχε εκφράσει ο ίδιος πριν από το ατύχημά του.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έζησε μια ζωή γεμάτη θέατρο, γυναίκες, φιλίες, ιστορίες και στιγμές που έμοιαζαν λες και είχαν βγει από κάποιο σενάριο παλιάς ελληνικής ταινίας. Ήταν ένας ηθοποιός που δεν χρειάστηκε ποτέ να φωνάξει για να τον προσέξεις, ήταν απλώς εκεί και με την παρουσία του «φώναζε» δίχως καν να το προσπαθεί…

Μια εσωτερική φωνή που πάσχιζε να εκφραστεί

Υπάρχουν ηθοποιοί που τους θυμάσαι για έναν ρόλο. Υπάρχουν κι εκείνοι που, χωρίς να το καταλάβεις, γίνονται κομμάτι από τις αναμνήσεις σου. Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Με την κομψότητα ενός άλλου καιρού, τη χαρακτηριστική φωνή, το βλέμμα του ανθρώπου που έχει ζήσει πολλά και το αριστοκρατικό παρουσιαστικό που τον συνόδευε σε δεκάδες κινηματογραφικές εμφανίσεις, υπήρξε μία από τις ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου.

πηγή: Finos Film

Γεννημένος στην Αθήνα, στις 30 Ιουλίου 1930, μεγάλωσε σε μια αστική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και, όπως έχει αφηγηθεί ο ίδιος, δεν έβλεπε με ιδιαίτερο ενθουσιασμό την προοπτική να γίνει ο γιος του ηθοποιός. Ο Δημήτρης, όμως, είχε ήδη αρχίσει να ακούει τη δική του εσωτερική φωνή. Τον γοήτευε η ζωγραφική, τον συγκινούσε το θέατρο και η τέχνη έμοιαζε να τον περιμένει σε μια στροφή της ζωής του.

Σπούδασε υποκριτική και αποφοίτησε από το Ωδείο Αθηνών το 1954, έχοντας μαθητεύσει κοντά σε σημαντικές μορφές της θεατρικής εκπαίδευσης. Από εκεί ξεκίνησε μια πορεία που θα κρατούσε δεκαετίες…

Ο κομψός κύριος του ελληνικού σινεμά

Στον παλιό ελληνικό κινηματογράφο ο Καλλιβωκάς είχε μια ιδιαίτερη θέση. Συχνά ενσάρκωνε τον ευγενικό κύριο, τον γοητευτικό άνδρα, τον αστό με τους καλούς τρόπους, τον άνθρωπο που μπορούσε να σταθεί απέναντι στους πρωταγωνιστές χωρίς να χρειάζεται να τους επισκιάσει. Ήταν από εκείνους τους ηθοποιούς που έδιναν σε μια σκηνή τη σωστή ισορροπία: λίγη φινέτσα, λίγη ειρωνεία, μια διακριτική δόση χιούμορ.

Το όνομά του συνδέθηκε με αγαπημένες ταινίες, όπως η «Η δε γυνή να φοβήται τον άνδρα», η «Μια τρελή τρελή οικογένεια», η «Οικογένεια Χωραφά», αλλά και με τη συνεργασία του με τη Ρένα Βλαχοπούλου. Στην «Παριζιάνα», στο «Μια Ελληνίδα στο χαρέμι», στο «Μια τρελή τρελή σαραντάρα», στο «Ρένα, να η ευκαιρία» και στο «Ρένα, τα ρέστα σου» βρέθηκε δίπλα σε μια από τις πιο εκρηκτικές κωμικές προσωπικότητες που γνώρισε ποτέ το ελληνικό σινεμά.

φωτογραφία NDP

Μια αγάπη που άντεξε στον χρόνο

Αν, όμως, υπάρχει μια ιστορία που μοιάζει να ξεπερνά σε τρυφερότητα ακόμη και τις κινηματογραφικές του περιπέτειες, αυτή είναι η ιστορία του με την Ιωάννα, τη γυναίκα που στάθηκε δίπλα του για σχεδόν μισό αιώνα, τη σύντροφο με την οποία μοιράστηκε την καθημερινότητα, τα ταξίδια, το σπίτι, τις χαρές και τις σιωπές…

Η Ιωάννα ήρθε από τη Γερμανία και η γνωριμία τους τοποθετείται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Σε μία από τις αφηγήσεις του, ο ηθοποιός θυμόταν πως τη συνάντησε στην Κηφισιά, όταν εκείνη περνούσε με το ποδήλατό της. Ήταν μια γνωριμία που έμελλε να γίνει σχέση ζωής.

Παντρεύτηκαν σε πολύ μεγάλη ηλικία, ύστερα από μια περιπέτεια υγείας που τον έκανε να σκεφτεί πως ήθελε να εξασφαλίσει τη γυναίκα που αγαπούσε. Δεν απέκτησαν παιδιά. Ο ίδιος είχε παραδεχτεί πως στα νεότερα χρόνια δεν αισθανόταν έτοιμος να γίνει πατέρας και πως, αργότερα, ένιωσε την απουσία ενός παιδιού στη ζωή του.

Η αγάπη τους, ωστόσο, δεν μετρήθηκε με όσα δεν ήρθαν, αλλά με όσα έζησαν. Με τα χρόνια, η Ιωάννα αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα όρασης και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε ιδιωτικό χώρο φροντίδας. Ο Καλλιβωκάς συνέχισε να τη σκέφτεται, να την επισκέπτεται και να μιλά γι’ αυτήν με πολλή συγκίνηση.

Οι τελευταίες εξομολογήσεις

Ο Καλλιβωκάς περνά στην καλλιτεχνική ιστορία ως ένας μπον βιβέρ! «Μου κόλλησαν τη ρετσινιά του αριστοκράτη! Επειδή φορούσα καλά κοστούμια και είχα μια σχετική ευγένεια, με έβαζαν πάντα να κάνω τον γιατρό, τον δικηγόρο ή τον πλούσιο μνηστήρα. Εγώ όμως ήμουν απλώς ένας ηθοποιός που έκανε τη δουλειά του», έλεγε συχνά.

Τα τελευταία χρόνια η καθημερινότητά του έγινε πιο δύσκολη. Ένα κάταγμα στο δεξί ισχίο και η επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε το 2024 επιβάρυναν την κινητικότητά του. Σταδιακά, το αναπηρικό αμαξίδιο έγινε μέρος της ζωής του και η απόσταση από τις παλιές του συνήθειες μεγάλωσε.

«Δεν φοβάμαι τον θάνατο, φοβάμαι την αρρώστια. Τα γηρατειά είναι μια ατιμία της φύσης, αλλά αφού είμαστε ακόμα εδώ, το διασκεδάζουμε. Είμαι πλήρης ημερών. Έζησα μια γεμάτη ζωή, έκανα το κεφάκι μου, έπαιξα ρόλους που αγάπησα. Τι άλλο να ζητήσω; Ψάχνω τρόπο να φύγω από τη ζωή. Κουράστηκα και πλέον δεν επιθυμώ να βρίσκομαι τις περισσότερες ώρες της ημέρας πάνω σε ένα καροτσάκι. Ακόμα και αν ήθελα να πέσω από την Ακρόπολη κάποιος θα έπρεπε να με μεταφέρει εκεί. Και δεν νομίζω να το κάνει κανείς. Ήδη διανύω τα 97 χρόνια μου. Δεν με ενδιαφέρει να ζήσω άλλο. Πλέον δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Έχω μόνο τον ανιψιό μου. Δεν θέλω να παραπονιέμαι, απλά θέλω να φύγω από τη ζωή ήσυχα», είχε σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις.

Ο Δημήτρης Καλλιβωκάς δεν μένει πια εδώ, μα, όσο οι ταινίες του θα συνεχίζουν να προβάλλονται, όσο θα ακούμε το γέλιο της Ρένας, θα βλέπουμε την Αλίκη να λάμπει και θα αναγνωρίζουμε εκείνη τη γνώριμη φιγούρα του Καλλιβωκά στο ίδιο πλάνο, ένα κομμάτι της ζωής του θα παραμένει για πάντα ζωντανό…