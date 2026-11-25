Εξιτήριο πήρε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου ο Δημήτρης Καλλιβωκάς ο οποίος νοσηλευόταν για αρκετές ημέρες στο νοσοκομείο έπειτα από πτώση που είχε στο κεφάλι στο σπίτι του που οδήγησε σε σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι του. Η οικογένειά του αποφάσισε τη μεταφορά του στο σπίτι παρά το γεγονός πως η νευρολογική κατάσταση του ηθοποιού δεν έχει παρουσιάσει καμία βελτίωση.

Ο πνευμονολόγος – εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης μίλησε για την πορεία της υγείας του 97χρονου ηθοποιού. «Σήμερα το πρωί, κατόπιν επιθυμίας της οικογένειάς του, ο κύριος Καλλιβωκάς επέστρεψε στην οικία του, για να συνεχίσει εκεί, με επίβλεψη νοσηλευτική και ιατρική, τη θεραπευτική του πορεία. Επέστρεψε με τραχειοστομία και αναπνέει μόνος του. Είναι στην ίδια κατάσταση, δεν έχει καμία νευρολογική βελτίωση. Δεν αντιδράει, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τρέφεται με ειδικές τροφές και έχει και συσκευή έγχυσης ορού.

Ήταν επιθυμία του ίδιου να πάει σπίτι του και να είναι ανάμεσα στα αγαπημένα του πρόσωπα, πριν το πάθει αυτό», είπε στην εκπομπή «Το πρωινό».