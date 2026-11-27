Θλίψη έχει προκαλέσει στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του Δημήτρη Καλλιβωκά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σήμερα 27/11, αφήνοντας πίσω του μια σημαντική παρακαταθήκη στον ελληνικό κινηματογράφο και το θέατρο. Ο αγαπημένος ηθοποιός υπήρξε ένας από τους εκπροσώπους της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά, με συμμετοχές σε ταινίες που εξακολουθούν να αγαπούν οι θεατές.

Το δικό της αντίο στον σπουδαίο ηθοποιό θέλησε να πει η Finos Film, με την οποία είχε συνεργαστεί σε σημαντικές στιγμές της καλλιτεχνικής του πορείας. Μέσα από την ανάρτησή της, η Finos Film αποχαιρέτησε τον αγαπημένο ηθοποιό χαρακτηρίζοντας τον ως «τζέντλεμαν» του ελληνικού σινεμά, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην ευγένεια και το ήθος που τον διέκριναν, πέρα από το αδιαμφισβήτητο υποκριτικό του ταλέντο.