Ο πνευμονολόγος και εντατικολόγος Ανδρέας Στράτης μίλησε για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Δημήτρης Καλλιβωκάς έχοντας πια περάσει αρκετές ημέρες στη ΜΕΘ μετά από τον σοβαρό τραυματισμό που είχε από πτώση μέσα στο σπίτι του.

«Ο κύριος Καλλιβωκάς την Παρασκευή (20/11) υποβλήθηκε σε τραχειοστομία, λόγω του ότι είχαν περάσει αρκετές ημέρες και δεν ήταν δυνατόν να αποσωληνωθεί. Έκτοτε αναπνέει μόνος του, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε καμία βελτίωση, όσον αφορά την εγκεφαλική δραστηριότητα του ασθενούς.

Περιμένουμε να σταθεροποιηθεί ακόμη λίγο ο ασθενής και μετά θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματά μας. Θα μεταφερθεί πίσω στο νοσοκομείο από όπου προήλθε; Από την οικογένεια μου έχει μεταφερθεί πως επιθυμία του ίδιου θα ήταν να επιστρέψει σπίτι του, αν είναι αυτό δυνατόν. Εν δυνάμει και με κατάλληλη υποστήριξη μπορεί να επιστρέψει, αλλά αυτό θα εξαρτηθεί, μετά από συζήτηση με την οικογένειά του κι αναλόγως με την υγεία του ασθενούς», είπε στην εκπομπή «Το πρωινό».