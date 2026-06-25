Δημήτρης Καταλειφός: «Τα social media είναι η αποθέωση του ναρκισσισμού και η αποθέωση της πλήξης»

Ο Δημήτρης Καταλειφός ήταν καλεσμένος της Αθηναΐδας Νέγκα στο «Καλύτερα Αργά» του Action 24 και μίλησε για την αποξένωση του σύγχρονου ανθρώπου από τους άλλους ανθρώπους εξαιτίας της εξάρτησης που έχουμε με τις οθόνες των κινητών. «Τα social media είναι η αποθέωση του ναρκισσισμού και η αποθέωση της πλήξης, κατά τη γνώμη μου. Πριν από λίγες μέρες είχα πάρει το τρένο για να φτάσω στην Ειρήνη και σαν ένας 72χρονος έβλεπα τη νέα γενιά, που ήταν πλήρες το βαγόνι από νέους, δεν υπήρξε επί δέκα στάσεις κάποιος ο οποίος να σηκώσει το βλέμμα του, που με μεγάλη προσοχή και αφοσίωση, κοίταζε την οθόνη του κινητού.

Και λέω, πώς είναι δυνατό να ζούμε πια οι άνθρωποι, ο καθένας τόσο περιχαρακωμένος σε αυτή την οθόνη, που τι σημαίνει αυτή η οθόνη. Αυτό το κλείσιμο στο εγώ, αυτό το υπάρχω, δείτε με, πήγα και έφαγα εκεί, φοράω αυτό το ρούχο σήμερα, κοιτάξτε που πήγα εκδρομή και φωτογραφήθηκα».

«Η πραγματική μνήμη ατροφεί όλο και περισσότερο»

«Πάρα πολλοί άνθρωποι, ας πούμε, πια ζουν για να φωτογραφίζονται και μετά να το ποστάρουν. Σαν το κομμάτι μνήμης, το πραγματικό δηλαδή που κουβαλάμε, να ατροφεί όλο και περισσότερο με την έννοια ότι αποθηκεύουμε και αναρωτιέμαι, ας πούμε, στην αποθήκη του μυαλού που η μνήμη είναι κάτι τόσο σπουδαίο, που το έχουν εξυμνήσει οι συγγραφείς, οι ποιητές, οι φιλόσοφοι, πού θα πάει αυτή η μνήμη, αν όλα μπαίνουν σε αυτό το εργαλείο;

Και επιπλέον αυτό κάνει πάρα πολύ ψυχρή την εποχή. Δηλαδή οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ψυχροί, όχι γιατί είναι πραγματικά, αλλά γιατί ζουν μια ζωή τόσο εγώ και αυτό, που μετά ο άλλος πρέπει να τον ταρακουνήσει, μπας και ξυπνήσει και δει ότι υπάρχει ένας άνθρωπος δίπλα του».