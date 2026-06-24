Δημήτρης Κοντολάζος: Το παράπονο για την Ελένη Μενεγάκη και η απουσία από τον γάμο της κόρης του

Ο Δημήτρης Κοντολάζος παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και τη Χριστιάνα Κοχλατζή, ανοίγοντας την καρδιά του για προσωπικά ζητήματα που σημάδεψαν τη ζωή του.

Ο αγαπημένος λαϊκός τραγουδιστής παραδέχτηκε πως υπάρχουν αρκετά πράγματα για τα οποία έχει μετανιώσει, κυρίως επειδή εμπιστεύτηκε ανθρώπους που τελικά τον απογοήτευσαν.

«Έχω μετανιώσει για πολλά πράγματα στη ζωή μου. Πίστεψα ανθρώπους που με κολάκεψαν και μου είπαν πολλά ψέματα. Στο τέλος αποδείχθηκε ότι τίποτα από όσα μου υποσχέθηκαν δεν ίσχυε και αυτό με πλήγωσε», εξομολογήθηκε.

Η εξομολόγηση για την κόρη του και η απουσία από τον γάμο που συζητήθηκε

Αναφερόμενος στην οικογένειά του, αποκάλυψε ότι δεν βρέθηκε στον γάμο της κόρης του Άντζυ, καθώς δεν είχε λάβει πρόσκληση.

«Η κόρη μου δεν με κάλεσε στον γάμο της και γι’ αυτό δεν πήγα. Τους αγαπώ όλους και πάντα θα είμαι δίπλα τους. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Ό,τι κι αν συμβεί, το παιδί σου παραμένει παιδί σου», είπε χαρακτηριστικά.

Το παράπονο του για την Ελένη Μενεγάκη

Ο Δημήτρης Κοντολάζος μίλησε και για τη σχέση που είχε στο παρελθόν με την Ελένη Μενεγάκη, η οποία είναι νονά της μικρότερης κόρης του, Σοφίας.

Όπως αποκάλυψε, οι σχέσεις τους χάθηκαν με τα χρόνια και σήμερα δεν υπάρχει καμία επικοινωνία, γεγονός που τον στεναχωρεί κυρίως για τη βαφτιστήρα της.

«Με την Ελένη κάναμε πολλή παρέα κάποτε. Δεν με νοιάζει για εμένα ή για τη σύζυγό μου, αλλά για τη Σοφία. Θα ήθελα να είχε πάρει ένα τηλέφωνο, να δει πώς είναι, πώς μεγάλωσε. Δεν το έκανε, αλλά δεν πειράζει», ανέφερε.

Μάλιστα, όπως είπε, η παρουσιάστρια ήταν εκείνη που είχε επιμείνει να βαφτίσει την κόρη του, ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων οι δρόμοι τους απομακρύνθηκαν φυσικά.

«Δεν συνέβη κάτι συγκεκριμένο. Απλώς σιγά σιγά χαθήκαμε. Οι ζωές αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν και κάπως απομακρυνθήκαμε», εξήγησε.

Ο τραγουδιστής έκλεισε την εξομολόγησή του μιλώντας με αγάπη για τη σύζυγό του, Καρολίνα, με την οποία συμπληρώνουν σχεδόν 36 χρόνια κοινής πορείας, τονίζοντας πως το μυστικό μιας μακροχρόνιας σχέσης είναι η κατανόηση και ο αμοιβαίος σεβασμός.