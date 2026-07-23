Κοργιαλάς - Ψυχίδου στον FLASΗ: «Γιατί βαφτίσαμε τον γιο μας στα 9 του χρόνια» ( Φωτο - Βίντεο)

Ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου βρέθηκαν στη Ναύπακτο, χθες Τετάρτη 22 Ιουλίου για τη βάφτιση του 9 χρονου γιου τους, ζώντας μία πολύ συγκινητική στιγμή. Το πρώην ζευγάρι επέλεξε το ιερό αυτό μυστήριο, να γίνει σε πολύ στενό οικογενειακό κύκλο ενώ με την παρουσία τους, τους τίμησαν και μερικοί φίλοι.

Τι κι αν ο Δημήτρης Κοργιαλάς και η Φωτεινή Ψυχίδου αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους από το 2020, την ίδια στιγμή έχουν ως προτεραιότητα τον γιο τους και βρίσκονται πάντα στο πλευρό του. Ο μικρός πήρε το όνομα, Θανάσης, το όνομα του παππού του και πατέρα του γνωστού τραγουδιστή, ενώ νονά του παιδιού ήταν η αδελφή του Δημήτρη Κοργιαλιά, Γιώτα. Παρούσα στη βάφτιση ήταν και η αδελφή του μικρού Θανάση, Ιόλη.

Στον FLASH μίλησε ο Δημήτρης Κοργιαλάς λίγες ώρες μετά την βάφτιση του 9 χρονου Θανάση και μας αποκάλυψε γιατί αποφάσισαν με την πρωήν σύντροφό του, Φωτεινή Ψυχίδου να τελέσουν αυτό το ιερό μυστήριο στην ηλικία αυτή.

«Ήθελα το παιδί, να βιώσει και να καταλάβει το μυστήριο. Ήθελα ο Θανάσης να θυμάται αυτή τη στιγμή για όλη του τη ζωή, γιατί εγώ που βαφτίστηκα με τον τρόπο που συνηθίζεται, δεν το θυμάμαι και δεν ήθελα να συμβεί αυτό και στο παιδί μου»

Στην ερώτηση, πως ήταν η Φωτεινή Ψυχίδου κατά τη διάρκεια της βάφτισης ο Δημήτρης Κοργιαλάς συνέχισε:

«Έκλεγε συνέχεια η Φωτεινή. Ήταν πολύ συγκινημένη.»

Η ίδια η Φωτεινή Ψυχίδου είπε χαρακτηριστικά:

«Νιώθω ευλάβεια και ηρεμία. Το παιδί μου το περίμενε με τεράστια λαχτάρα και ανυπομονησία. Είχε τόση χαρά για το μυστήριο που ήθελε να συμμετέχει σε όλη τη διαδικασία. Μόνος του έφτιαξε τις μπομπονιέρες του και το κοστούμι που φορούσε ήταν δική του επιλογή. Και την Ιόλη, την κόρη μου, στα 9 της χρόνια τη βαφτίσαμε»

Δείτε το βίντεο με τον μικρό Θανάση να φτιάχνει της μπομπονιέρες του:

Κοργιαλάς - Ψυχίδου στον FLASH: «Γιατί βαφτίσαμε το παιδί μας στα 9 του χρόνια». pic.twitter.com/F4gwYt5v0L — Flash.gr (@flashgrofficial) July 23, 2026

Δείτε φωτογραφίες: