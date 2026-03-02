Δημήτρης Κουφοντίνας: Διηγείται το δρόμο του προς την 17Ν - Οι μνήμες από τον κομμουνιστή παππού

Την πορεία του από τον κομμουνισμό ως τη 17 Νοέμβρη περιέγραψε ο ισοβίτης Δημήτρης Κουφοντίνας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ του Αλέξη Παπαχελά για την τρομοκρατική οργάνωση.

Όπως αφηγείται στο ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, από τις δυναμικές κινητοποιήσεις εναντίον της κατασκευής του νέου αεροδρομίου στα Σπάτα, του σημερινού «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο Δημήτρης Κουφοντίνας πέρασε στην απέναντι όχθη, στρατολογήθηκε από τη 17 Νοέμβρη και σύντομα εξελίχθηκε σε βασικό εκτελεστή της.

«Ο Τσε Γκεβάρα έλεγε να αφήσουμε τις επευφημίες στις εξέδρες και να μπούμε εμείς οι ίδιοι στην αρένα, να μοιραστούμε τη μοίρα των μονομάχων. Αυτό που μας έθελξε, ήταν το πιο συναρπαστικό χαρακτηριστικό του. Η συνέπεια που είχε ανάμεσα στην θεωρία και στην πράξη, στα λόγια και στην πράξη. Είναι μακρύς ο δρόμος για έναν νέο να φτάσει από το Πολυτεχνείο στην ένταξη στη 17 Νοέμβρη. Το ΠΑΣΟΚ του 1974, για έναν νέο 16χρονο τότε, ήταν ένας χώρος που μιλούσε για αυτοδιαχείριση, για σοσιαλισμό, αυτοοργάνωση. Έλεγε έξω οι βάσεις, όχι στην ΕΟΚ των μονοπωλίων. Ως αφετηρία ήταν μια λογική επιλογή. Άλλωστε και ιστορικά, ο Ραούλ Σέντικ των Τουπαμάρος από το Σοσιαλιστικό Κόμμα είχε ξεκινήσει. Ο Χρήστος Κασσίμης του ΕΛΑ ήταν στην νεολαία της Ένωσης Κέντρου. Όσο λογικό μπορεί να ήταν ως αφετηρία, ιδεολογική ήταν και η σύντομη αποχώρηση από εκεί, για να ακολουθήσουμε άλλους δρόμους, τους ακηδεμόνευτους αγώνες της μεταπολίτευσης, τους δυναμικούς αγώνες, μέχρι να καταλήξουμε στην οργάνωση», εξιστορεί ο Δημήτρης Κουφοντίνας.

Και θυμάται: «Άκουσα πρώτη φορά το όνομα της οργάνωσης το 1976. Ήμουνα στο καπνοχώρι το πατρικό, στας Σέρρας, που λέγαμε. Ακούσαμε από το ραδιόφωνο την είδηση για την εκτέλεση του αρχιβασανιστή Μάλλιου, θυμάμαι τον κομμουνιστή παππού στο μισοσκόταδο, άστραψαν τα μάτια του και έλεγε "δικά μας παιδιά είναι". Αυτή ήταν η πρώτη εικόνα που έχω, από την αυθεντία του κομμουνιστή παππού».