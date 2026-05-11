Δημήτρης Κουτσούμπας: Το πόθεν έσχες του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ

Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά εμφανίζεται το πόθεν έσχες του Δημήτρη Κουτσούμπα για το 2024.

Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ δηλώνει εισοδήματα ύψους 76.080,77 ευρώ, δεν έχει στην κατοχή του μετοχές ή ομόλογα, ενώ δηλώνει καταθέσεις 23.662,54 ευρώ.

«Οι αποδοχές που έλαβα από την βουλευτική μου ιδιότητα, κατά το έτος 2024, είναι, σύμφωνα με το καταστατικό του ΚΚΕ, έσοδα του Κόμματος και κατατέθηκαν στο Κόμμα», σημειώνει και φέτος ο Δημήτρης Κουτσούμπας στις παρατηρήσεις του πόθεν έσχες του.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας διατηρεί δύο ακίνητα στην ιδιαίτερη πατρίδα του, τη Λαμία. Δεν διαθέτει ΙΧ, ούτε έχει δανειακές υποχρεώσεις, ενώ δεν δηλώνει συμμετοχή σε επιχειρήσεις.

Σημειώνεται ότι σήμερα Δευτέρα (11/5) αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής, στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης «Πόθεν Έσχες» των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υπόχρεων για το 2025 (χρήση 2024).