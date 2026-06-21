Τη δική του απάντηση στα δημοσιεύματα που το τελευταίο διάστημα θέλουν εκείνον και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου να έχουν προχωρήσει στην υπογραφή συμφώνου συμβίωσης έδωσε ο Δημήτρης Λάλος.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην εφημερίδα Real Life και τη δημοσιογράφο Κορύνα Μανταγάρη, ξεκαθάρισε πως τα σχετικά σενάρια δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

«Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Δεν υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης», φέρεται να δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Λάλος και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου γνωρίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στον «Σασμό» και από τότε η σχέση τους εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο πολυσυζητημένους έρωτες της ελληνικής showbiz.

Παρά το έντονο ενδιαφέρον που συγκεντρώνει η προσωπική τους ζωή, οι δύο ηθοποιοί επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τις δημόσιες αναφορές στη σχέση τους.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα που ήθελαν το ζευγάρι να έχει προχωρήσει στην επισημοποίηση της σχέσης του μέσω συμφώνου συμβίωσης, ωστόσο ο Δημήτρης Λάλος έσπευσε να διαψεύσει τις συγκεκριμένες πληροφορίες.

Την ίδια ώρα, οι δύο ηθοποιοί συνεχίζουν να απολαμβάνουν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική τους κοινή πορεία. Πρόσφατα ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα της σειράς «Μια Νύχτα Μόνο», όπου πρωταγωνίστησαν μαζί, κερδίζοντας τις εντυπώσεις του τηλεοπτικού κοινού.

Αναφερόμενος στα επόμενα σχέδιά του, ο Δημήτρης Λάλος αποκάλυψε πως αυτό το διάστημα επιλέγει να ξεκουραστεί, ενώ σύντομα αναμένονται ανακοινώσεις για τα νέα επαγγελματικά του βήματα.

«Τα γυρίσματα της σειράς έχουν ολοκληρωθεί και αυτό το διάστημα ξεκουραζόμαστε. Μετά θα δούμε πότε και πού θα πάμε διακοπές. Όσο για τα επόμενα επαγγελματικά δρώμενα, σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις», ανέφερε.