Δημήτρης Λιγνάδης: Συνεχίζεται η δίκη στο Εφετείο - Το «έλα, όπλισε» στους δημοσιογράφους

Λίγα λεπτά πριν τις 8:00 το πρωί έφτασε στο Εφετείο Αθηνών για την επανάληψη της δίκης του ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Η δίκη είχε διακοπεί με την έναρξη της στις 5 Ιουνίου και συνεχίζεται σήμερα Τετάρτη (17/6).

Ο Δημήτρης Λιγνάδης έφτασε μόνος του χωρίς δικηγόρο ενώ μόλις είδε την παρουσία των καμερών και των φωτογράφων είπε «Έλα, όπλισε» ενώ στη συνέχεια μπήκε στον προθάλαμο των δικαστηρίων.

Η στιγμή που ο Δημήτρης Λιγνάδης μπαίνει στο Εφετείο Αθηνών και το «έλα, όπλισε» στους δημοσιογράφους.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/nSENneaZKP — Flash.gr (@flashgrofficial) June 17, 2026

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2022 ο Δημήτρης Λιγνάδης είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, καθώς το πρωτοβάθμιο δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, κατά πλειοψηφία 4-3, για δύο υποθέσεις βιασμού 17χρονων αγοριών που φέρονται να τελέστηκαν το 2015, στην Αθήνα και την Επίδαυρο.

Αντίθετα, είχε απαλλαγεί από τις κατηγορίες που αφορούσαν ακόμη δύο περιπτώσεις βιασμών, μία με θύμα 16χρονο και μία με ενήλικο άνδρα, ο οποίος δεν είχε παραστεί στη διαδικασία.

Παρά την καταδίκη του, ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παρέμεινε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, καθώς το δικαστήριο είχε χορηγήσει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεσή του. Είχε προηγουμένως παραμείνει προφυλακισμένος για διάστημα 17 μηνών.

Η σημερινή διαδικασία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το Εφετείο δεν εξετάζει μόνο την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος ο κατηγορούμενος, αλλά και εκείνη της Εισαγγελίας Εφετών, η οποία ζητά αυστηρότερη αξιολόγηση της υπόθεσης.

Συγκεκριμένα, η εισαγγελική έφεση ζητά να επανεξεταστεί η αθωωτική κρίση για την υπόθεση του 16χρονου, ενώ παράλληλα αμφισβητεί το ύψος της ποινής που επιβλήθηκε πρωτοδίκως, εκτιμώντας ότι δεν ανταποκρίνεται στη σοβαρότητα των πράξεων και στη βλάβη που, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, υπέστησαν τα θύματα.

Υπό αυτά τα δεδομένα, ο Δημήτρης Λιγνάδης βρίσκεται αντιμέτωπος ακόμη και με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερης ποινής από εκείνη που του είχε επιβληθεί στην πρώτη δίκη.