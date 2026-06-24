Δημήτρης Μακαλιάς: «Δεν θα ψήφιζα Νέα Δημοκρατία - Ο Τσίπρας μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα»

Καλεσμένος στο Action 24 βρέθηκε ο Δημήτρης Μακαλιάς, όπου μίλησε για την πολιτική επικαιρότητα, τη σάτιρα αλλά και τον ρόλο του Άδωνι Γεωργιάδη που υποδύεται στην επιθεώρηση «Εγώ θα σας το πω».

Ο γνωστός ηθοποιός ξεκαθάρισε αρχικά πως δεν ανήκει πολιτικά στη Νέα Δημοκρατία, τονίζοντας ότι παραδοσιακά επιλέγει να στηρίζει διαφορετικές πολιτικές δυνάμεις.

«Δεν θα μπορούσα να ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Συνήθως δεν ψηφίζω αυτούς που κυβερνούν, επιλέγω κάτι διαφορετικό για λόγους πολυφωνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον Αλέξη Τσίπρα και στην περίοδο της διακυβέρνησής του, εκφράζοντας την άποψη ότι υπήρξαν σοβαρά πολιτικά λάθη.

«Δεν σου λέω να βγει ο Τσίπρας, που μπορεί να τα καταστρέψει όλα σε μια νύχτα. Θεωρώ ότι η πορεία του ήταν αρκετά καταστροφική τον καιρό που κυβέρνησε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Δημήτρης Μακαλιάς στάθηκε ιδιαίτερα σε δηλώσεις που έχει κάνει κατά καιρούς ο πρώην πρωθυπουργός για την περίοδο των capital controls και της διαπραγμάτευσης του 2015, σημειώνοντας ότι τον προβληματίζουν συγκεκριμένες τοποθετήσεις του.

«Όλοι θέλαμε αλλαγή, θέλαμε να βγει η Αριστερά, αλλά θεωρώ ότι ξεπέρασε κάθε όριο», ανέφερε.

Τι είπε για τον Άδωνι Γεωργιάδη

Η συζήτηση πέρασε στη συνέχεια στον Άδωνι Γεωργιάδη, τον οποίο υποδύεται στη σατιρική παράσταση όπου συμμετέχει.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι ο υπουργός Υγείας αποτελεί μία από τις πιο χαρακτηριστικές πολιτικές φιγούρες για σάτιρα.

«Δίνει τόσο υλικό κάθε μέρα, ανεξάρτητα από το αν κάποιος τον θεωρεί καλό πολιτικό. Θέλει καθημερινά να είναι στην επικαιρότητα και αυτό δίνει πολύ υλικό στη σάτιρα», σχολίασε.

Μάλιστα, αποκάλυψε πως θα ήθελε να δει τον ίδιο τον Άδωνι Γεωργιάδη να παρακολουθεί την παράσταση.

«Θα τον λατρέψω αν έρθει. Θα ήθελα οι πολιτικοί να βλέπουν τη σάτιρα που τους αφορά», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας με χιούμορ πως σκέφτεται να του στείλει προσωπική πρόσκληση.

Οι δηλώσεις του Δημήτρη Μακαλιά προκάλεσαν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ο ηθοποιός τοποθετήθηκε ανοιχτά τόσο για πολιτικά πρόσωπα όσο και για ζητήματα που εξακολουθούν να προκαλούν έντονες αντιδράσεις στη δημόσια ζωή.