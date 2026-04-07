Δημήτρης Μπάσης: «Σκέφτομαι να μετακομίσω στο Κιλκίς - 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει»

Αποκαλυπτικός και ειλικρινής ήταν ο Δημήτρης Μπάσης στην συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα και στην οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στις σκέψεις που κάνει για να φύγει οριστικά από την Αθήνα.

«Όταν επιστρέφω Κιλκίς και Θεσσαλονίκη, νιώθω ότι εδώ ανήκω, δεν το έχω ξεπεράσει αυτό. Είμαι 33 χρόνια στην Αθήνα και δεν με έχει κερδίσει. Νιώθω ξένος και έχω ριζώσει γιατί δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Θέλω πολύ να ξεριζωθώ και να επιστρέψω. Έχω στο μυαλό μου να επιστρέψω στο Κιλκίς και να είναι η βάση μου. Έχω κάνει μια μεγάλη διαδρομή πια στο τραγούδι και νομίζω μπορώ να ορίσω κάπως αλλιώς τη δουλειά μου και να βάλω τα όρια μου όπως θέλω εγώ και όχι όπως θέλει η δουλειά. Η γυναίκα μου το ακούει και δεν το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει» εξομολογήθηκε.

«Ακούω τραγούδια της άλλης πλευράς και μου αρέσουν, δεν θέλω να ονοματίσω τώρα. Αν μου αρέσει κάποιος και μου αρέσει η μουσική και το τραγούδι του θα το πω και θα συνεργαστώ. Ας πούμε μου αρέσει πολύ ο Χρήστος Μάστορας και κάναμε μαζί ένα ντουέτο και έγινε μεγάλη επιτυχία» λέει σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφερόμενος στους τραγουδιστές που εμφανίζονται σε χώρους που έχουν να κάνουν με lifestyle.

Και συνεχίζει μιλώντας για το τραγούδι με τίτλο «Ένα λεπτό»: «Εγώ του το πρότεινα. Μου ήρθε το τραγούδι για να το πω μόνος μου. Μετά μου είπαν ότι θα ήταν ωραίο να το πω ντουέτο και μου πρότειναν έναν τραγουδιστή από το «δικό μας χώρο» ας πούμε. Είπα «όχι ρε παιδιά, θα το πω με τον Χρήστο Μάστορα». Ο Νίκος Μωραΐτης που έγραψε τους στίχους μου έλεγε «δεν θα δεχθεί, αυτός είναι τώρα στα πάνω του». Τον προσέγγισα και το είπαμε όμως μαζί».