Δημήτρης Ουγγαρέζος για την απώλεια των γονιών του: «Άρχισα να πίνω, δεν πάλεψα τίποτα, δεν έκλαψα»

Ο παρουσιαστής και ραδιοφωνικός παραγωγός Δημήτρης Ουγγαρέζος βρέθηκε καλεσμένος στο podcast της Νάντιας Μπουλέ και μίλησε για την απώλεια των γονιών του. Όπως εξήγησε, οι γονείς του έφυγαν από την ζωή μέσα σε διάστημα 6 μηνών. «Έφυγε πρώτα ο μπαμπάς και μετά η μητέρα μου. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου, μου το είπε ότι κουράστηκε. Μου είπε «Κουράστηκα Δημήτρη». Ήταν Χριστούγεννα και μετά από έναν μήνα έφυγε. Σαν να μου έλεγε «δεν αντέχω άλλο να προσπαθώ». Θεωρώ ότι ο Θεός μας έχει δώσει τη δύναμη να το παρατήσουμε. Στο φευγιό έχουμε μια μικρή δικαιοδοσία. Αν παραδοθείς είναι σαν να το δέχεσαι και να το επισπεύδεις» εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για την ασθένεια της μητέρας του είπε: «Αυτή η κω@@@@@στια σε κάνει να βλέπεις τον άνθρωπό σου και να λες «αυτός δεν είναι ο άνθρωπός μου, αν δεν γίνεται να γίνει καλά, ας φύγει για να μην καταλαβαίνει τι συμβαίνει». Τον βλέπεις να λιώνει, να γίνεται σκιά του εαυτού του και το ξέρει και ο ίδιος.

Οι τελευταίες στιγμές ήταν απίστευτες. Σταμάτησε να μιλάει, να επικοινωνεί. Μόνο όταν μπήκα εγώ στο δωμάτιο έβγαλε μια κραυγή... αυτό. Δεν συνειδητοποίησα τι έγινε... δεν κατάλαβα τίποτα, σαν να φόρεσα μια πανοπλία και έκανα ό,τι έπρεπε να γίνει για τα διαδικαστικά της κηδείας. Ήμουν κρυμμένος μέσα μου. Ο πόνος ήταν μέρος της ύπαρξής μου στην καθημερινότητά μου».

Και συνέχισε: «Δεν είχα την πολυτέλεια να καταλάβω τι έγινε. Υπέπεσα... μια εβδομάδα έτρωγα comfort food... τρώω συναισθηματικά. Ήταν χειρότερο το συναίσθημα, το πρωί ήμουν σκ@@α. Μετά άρχισα να πίνω. Ωραία ήταν όταν έπινα, από ένα σημείο και μετά δεν με έπιανε. Το πρωί, συν ότι αισθανόμουν άθλια, ήθελα να ζήσω το πένθος, δεν μου άρεσε που το είχα νεκρώσει και συν τοις άλλοις μου δημιουργήθηκαν τύψεις, οι οποίες όμως δεν ήταν απόρροια του πένθους, αλλά του αλκοόλ. Δεν πάλεψα τίποτα. Δεν έκλαψα ποτέ. Τώρα, τον τελευταίο χρόνο σπάω, αλλά μερικά πράγματα δεν θέλω να τα εκθέτω.»